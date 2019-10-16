Новое производство по выпуску соевых комбикормов открыли на Алтае

Новости 16.11.2019 15:40 473

Агрохолдинг «Сояночка» открыл на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Новоалтайска новое производство. Там будут выпускать универсальные комбикорма на основе соевых бобов для животноводства и птицеводства. Торжественный запуск предприятия уже состоялся, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Общая стоимость проекта — 94,8 млн рублей. Из них 8,2 млн пошли на приобретения здания (2700 квадратных метров), 46,9 млн — оборудования. Это первый этап инвестпроекта. Второй стартует в январе 2021 года. Тогда купят дополнительное оборудование для увеличения объемов выпуска. На полную мощность предприятие заработает в феврале 2022 года.

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Объем выпуска комбикормов — 1200 тонн в месяц. При выходе на проектную мощность — 24 тысячи тонн. Инвестор считает производство экструдированной сои перспективным направлением. Использование такой добавки в животноводстве увеличивает продуктивность. Реализация пойдет в том числе за пределы Алтайского края: Сибирь, Дальний Восток, Китай, Казахстан.

«Соевые бобы возделывают более чем в 300 хозяйствах Алтайского края. Уверен, что агрохолдинг «Сояночка» станет постоянным покупателем выращиваемой в крае сои, и руководству удастся выстроить сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями на основе долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений», - отметил «аграрный» вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов.

К 2021 году завод позволит создать более 40 новых рабочих мест. ООО «Агрохолдинг «Сояночка» стало шестым резидентом ТОСЭР Новоалтайска.