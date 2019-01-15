Кандидат наук из Барнаула бесплатно строит парковки во дворах

Новости 16.11.2019 14:40 447

Аркадий Евтюшкин из Барнаула бесплатно обустраивает парковки во дворах домов в районе Павловского тракта. Сам он не имеет автомобиля. Об этом пишет «Сибирь. Реалии». Издание не уточняет, какие именно места этот человек превращает в парковки. Стихийные ли это участки, которые любят захватывать автомобилисты (газоны, клумбы, земля вокруг деревьев) или специально отведенная для паркинга площадь.

Евтюшин — кандидат физико-математических наук, долгое время трудился в НИИ и вузах страны. Жил в Калининграде и Ханты-Мансийске. Для обустройства парковок использует отходы: строительный мусор, куски старого асфальта. Если неподалеку ремонтируют дороги или здание, мужчина просит рабочих не увозить на свалку камни, а отдать ему.

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Делать такое «благоустройство» он начал три года назад, когда жильцы его дома стали обсуждать, как им обустроить парковку.

«Это был непродуктивный разговор: люди переругались, - рассказал Аркадий Евтюшкин. - У одних есть автомобиль, у других — нет. Подняли вопрос, чтобы скинуться на это дело — это еще больше подогрело противоречия. Мне стало обидно, что это мы не можем договориться и найти какое-то приемлемое решение, и я предложил обустроить парковку бесплатно, из строительных отходов».

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Народ удивился и поначалу не поверил Евтюшкину. Работа над первой парковкой привлекла внимание соседей. Одна из низ сфотографировала процесс. Так активист стал звездой местных соцсетей. Его стали просить сделать парковку жители других домов. Тот никому не отказывал, выполняя работу по мере возможности. Деньги брать за это отказывался.

Среди других достижений кандидата наук — решение проблемы весеннего затопления двора. Он проложил дренажные трубы и вырыл канавы. Также ему удалось грамотно наладить регулировку отопления в подвале. Некоторые жильцы жаловались на переплату и жару в квартирах во время отопительного сезона. Аркадий рассчитал объем подачи тепла, необходимый для комфортной температуры и стал самостоятельно его регулировать. Люди стали платить меньше.

«У нас вообще нерациональная работа отопительной системы — такой, наверное, в мире нет нигде, - отмечает Евтюшин. - Я был в Польше, там стоят «умные» счетчики, позволяющие экономить тепло. Там никто не может себе в 21 веке так расточительно относиться к тепловой энергии».