Багаж пассажиров рейса Москва-Барнаул примерз в алтайском аэропорту

Новости 16.11.2019 12:40 318

Пассажиры рейса «Москва-Барнаул» столкнулись с курьезной проблемой. Они не могли полтора часа получить свой багаж. Оказалось, их чемоданы и сумки примерзли в багажному люку. Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

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По предварительным данным, сотрудники московского аэропорта Домодедово не обработали люк антиобледенителем, не учтя погоду в Барнауле — минус 21.

Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет прилетел по расписанию. В итоге пассажиры ждали, пока рабочие освободят их багаж.