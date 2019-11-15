Багаж пассажиров рейса Москва-Барнаул примерз в алтайском аэропорту

Пассажиры рейса «Москва-Барнаул» столкнулись с курьезной проблемой. Они не могли полтора часа получить свой багаж. Оказалось, их чемоданы и сумки примерзли в багажному люку. Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».
В авиакомпании назвали данное решение «вынужденным»
По предварительным данным, сотрудники московского аэропорта Домодедово не обработали люк антиобледенителем, не учтя погоду в Барнауле — минус 21.
Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет прилетел по расписанию. В итоге пассажиры ждали, пока рабочие освободят их багаж.
Выявлено более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов