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Энергетики на полдня отключат отопление и горячую воду у 800 барнаульцев

Новости
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В понедельник, 18 ноября, Сибирская генерирующая компания (СГК) отремонтирует магистральный трубопровод на проспекте Ленина, 195 в Барнауле. Им потребуется временно отключить отопление в 35 зданиях.

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Энергетики решили сделать это 18 ноября, потому что на этот день передают потепление. Температура может подняться до нуля градусов. Это позволит жителям легче пережить отключение отопления. Его прекратят подавать в 9 утра. Вернуть обещают не позднее 20 часов, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии. На это же время отключат горячую воду.

Без этих коммунальных ресурсов окажутся 23 дома, где живут 800 человек, три детсада и девять административных зданий. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: brl.mk.ru

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