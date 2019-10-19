Энергетики на полдня отключат отопление и горячую воду у 800 барнаульцев

В понедельник, 18 ноября, Сибирская генерирующая компания (СГК) отремонтирует магистральный трубопровод на проспекте Ленина, 195 в Барнауле. Им потребуется временно отключить отопление в 35 зданиях.
Поврежден водопровод диаметром 60 мм
Энергетики решили сделать это 18 ноября, потому что на этот день передают потепление. Температура может подняться до нуля градусов. Это позволит жителям легче пережить отключение отопления. Его прекратят подавать в 9 утра. Вернуть обещают не позднее 20 часов, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии. На это же время отключат горячую воду.
Без этих коммунальных ресурсов окажутся 23 дома, где живут 800 человек, три детсада и девять административных зданий. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.
Министр строительства и ЖКХ по АК рассказал о готовности края к предстоящему отопительному сезону