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Сумма среднего микрозайма выросла на Алтае на 17 процентов

Новости
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В третьем квартале текущего года наметился рост суммы среднего микрозайма (на 9,8%) на фоне сокращения случаев выдачи маленьких сумм — до 10 тысяч рублей. Показатель таких займов упал на 12,6 %. Это данные 3000 микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов. Их приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В своих расчетах организация опирается на сравнение показателей третьего квартала 2019 года с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).

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Больше всего средний размер микрозаймов вырос в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Ханты-Мансийском АО. Это суммы от 9200 до 11800 рублей. Но по динамике роста среднего размера займа лидируют другие регионы. Это Саратовская (+26,8%), Ростовская (+23,4%), Омская (+20,5%) области, а также Алтайский край (+17,4%). В некоторых субъектах зафиксировали снижение размеров микрозаймов: Нижегородская (-1,0%) и Архангельская (-0,4%) области.

«Рост среднего размера микрозайма — следствие сокращения выдачи самых небольших микрозаймов на сумму до 10 000 рублей, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Причиной снижения выданных микрозаймов в самом массовом сегменте «займов до зарплаты» стали оптимизация бизнес-процессов МФО и регуляторные действия Банка России. Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать более солидные суммы».

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Автор: Политсиб.ру

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