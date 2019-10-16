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Экс-министр спорта Красноярского края стал вице-губернатором Кузбасса

Новости
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Бывший министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев переберется на Кузбасс. Он получил должность заместителя губернатора по культуре, спорту и туризму Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Алексеев был министром спорта Красноярского края с 2012 по август 2019 года. После этого он переехал в Москву. По его словам, он получил интересное предложение из профильного министерства — замдиректора ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». Теперь чиновник возвращается в Сибирь.

Сергей Алексеев окончил Красноярский государственный университет по специальности «Физкультура и спорт». Трудовую деятельность начал в 2002 году физруком в школе. Затем стал ее директором. В 2010-2012 годах занимал должность замминистра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ako.ru

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