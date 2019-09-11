Алтайский селянин надругался над двумя малолетними падчерицами

Новости 16.11.2019 9:30 468

Как установлено следствием и судом, с ноября 2018 по май 2019 года, 27-летний житель села Улаган систематически развращал своих двух падчериц 10 и 14 лет. Также он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

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Узнав об этом, их мать обратилась к правоохранителям. Возбудили дело, мужчину посадили в изолятор. Он отрицал свою вину. Не признал себя виновным и в суде. По данным СКР по Республике Алтай, следователи провели кропотливую работу и полностью изобличили злоумышленника.

Его признали виновным по двум статьям. Суд назначил ему 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.