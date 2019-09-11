О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Алтайский селянин надругался над двумя малолетними падчерицами

Новости
468
0

Как установлено следствием и судом, с ноября 2018 по май 2019 года, 27-летний житель села Улаган систематически развращал своих двух падчериц 10 и 14 лет. Также он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Насильника-педофила поймали спустя 14 лет в Алтайском крае

Насильника-педофила поймали спустя 14 лет в Алтайском крае

Новости

Преступление произошло в октябре 2004 года

770

Узнав об этом, их мать обратилась к правоохранителям. Возбудили дело, мужчину посадили в изолятор. Он отрицал свою вину. Не признал себя виновным и в суде. По данным СКР по Республике Алтай, следователи провели кропотливую работу и полностью изобличили злоумышленника.

Его признали виновным по двум статьям. Суд назначил ему 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Пойманный на Кипре алтайский насильник «засветился» на камере блогера

Пойманный на Кипре алтайский насильник «засветился» на камере блогера

Новости

Александру Сатлаеву грозит пожизненный срок

853

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000