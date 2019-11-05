Застройщик назвал идеальный участок для отеля Radisson в Барнауле

Новости 15.11.2019 18:05 255

Представитель компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев заявил, что намерен продолжить реализацию инвестпроекта и изучить альтернативные территории, подходящие для возведения отеля Radisson в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как стало известно "Политсибру", Лужаеву предложено около 20 участков, среди которых есть территория аварийного ДК "Трансмаш", а также несколько вариантов в районе Речного вокзала. Кроме того, в списке фигурирует земля в начале Обского бульвара (возле театра Музкомедии).

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Любопытно, что ряд предложенных участков находится в частной собственности. Причем как физлиц, так и компаний. Речь идёт о пустых, незанятых строениями площадках. Пока полный список обнародовать мэрия не намерена, во избежание неприятных ситуаций с нынешними собственниками.

Лужаев сообщил, что площадь искомого земельного участка должна составлять 40-50 соток или более, располагаться он должен в центральной части города, на пересечении крупных магистралей. Он считает, что планируемый объект не помешает местному гостиничному бизнесу. Помимо номеров в здании планируются рестораны, фитнес-центры, залы для приемов и конференций, а также смотровая площадка.

Замглавы города по строительству Сергей Дёмин сообщил, что мэрия готова взять на себя часть обязательств по подготовке участка к строительству, если таковой будет согласован рабочей группой и подойдет инвестору, а также не вызовет негативной реакции горожан.

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МКУ «Архитектура города Барнаула» и участниками совещания для изучения инвестору был предложен ряд площадок, расположенных в центральной части города. Свое мнение по ним инвестор должен озвучить на следующем заседании рабочей группы, которое, как выяснил "Политсибру", состоится уже на следующей неделе.