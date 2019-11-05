Застройщик назвал идеальный участок для отеля Radisson в Барнауле

Представитель компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев заявил, что намерен продолжить реализацию инвестпроекта и изучить альтернативные территории, подходящие для возведения отеля Radisson в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как стало известно "Политсибру", Лужаеву предложено около 20 участков, среди которых есть территория аварийного ДК "Трансмаш", а также несколько вариантов в районе Речного вокзала. Кроме того, в списке фигурирует земля в начале Обского бульвара (возле театра Музкомедии).
Сквер на площади Сахарова пока останется нетронутым, однако от планов строительства отеля компания-инвестор не отказалась
Любопытно, что ряд предложенных участков находится в частной собственности. Причем как физлиц, так и компаний. Речь идёт о пустых, незанятых строениями площадках. Пока полный список обнародовать мэрия не намерена, во избежание неприятных ситуаций с нынешними собственниками.
Лужаев сообщил, что площадь искомого земельного участка должна составлять 40-50 соток или более, располагаться он должен в центральной части города, на пересечении крупных магистралей. Он считает, что планируемый объект не помешает местному гостиничному бизнесу. Помимо номеров в здании планируются рестораны, фитнес-центры, залы для приемов и конференций, а также смотровая площадка.
Замглавы города по строительству Сергей Дёмин сообщил, что мэрия готова взять на себя часть обязательств по подготовке участка к строительству, если таковой будет согласован рабочей группой и подойдет инвестору, а также не вызовет негативной реакции горожан.
Инвестор выразил желание продолжить работу в Барнауле