Неудачный полет «Пегаса»: в Камне-на-Оби отменили пассажироперевозки по реке

Новости 15.11.2019 18:46 84

Администрацией Каменского района накануне приобретено новое судно на воздушной подушке «Пегас-5», которое специально предназначено для перевозки жителей района в частном порядке.

Как сообщают «Каменские известия», в первый день работы судна на частной переправе появились проблемы из-за сложных гидрометеоусловий. Незамерзшие «проплешины» на реке оказались противопоказаны данному виду транспорта.

В результате «Пегас-5», успешно прошедший «бета-тестирование», предусмотрительно был заменен на другое судно, ранее работавшее на экстренных вызовах.

Данная модель «аэороджипа» оснащена подушкой из ткани типа «Арктика», более устойчивой ко льдам и отрицательным температурам. Но и это судно не справилось - после четырех рейсов было принято решение отправить его на базу.

«У судна сильно обледенело дно, что многократно увеличило его вес, - отметил директор МКУ «Административно-хозяйственный центр» Каменского района Юрий Кириченко. - Из-за этого оно не может преодолеть участки на реке. Тем не менее, судно на воздушной подушке будет работать на экстренных вызовах в выходные дни, а в понедельник «Пегас-5» вернется к частным рейсам - к этому моменту ледовое покрытие выровняется и не будет представлять проблемы для движения судна».

Напомним, деньги в размере около 2,5 млн рублей на покупку судна были выделены из краевого бюджета по распоряжению губернатора Виктора Томенко.