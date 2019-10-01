Профессиональное образование на Алтае снова переживает ренессанс

Новости 15.11.2019 17:50 160

15 ноября в Барнауле состоялась пресс-конференция главы Минобра Алтайского края Максима Костенко, рассказавшего о ренессансе, который переживает региональная система среднего профессионального образования.

Министр отметил, что образование – очень большая отрасль общественного договора. К нему приковано внимание как экспертов, так и рядовых граждан. Соответственно, высокий интерес вызывает и нацпроект «Образование». Более 600 млн рублей выделено из федерального бюджета именно на его осуществление. В частности, одним из наиболее значимых направлений реализации проекта в Алтайском крае выступает развитие среднего профессионального и дополнительного образования.

Отдельный проект касается молодых профессионалов, подготавливаемых системой СПО (среднее профессиональное образование). Как известно, в Алтайском крае в нее входит 54 таких организации, осуществляющих подготовку специалистов по сельскохозяйственному, педагогическому, IT-направлению, а также машиностроению, туризму и другим.

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Среднее профессиональное образование

По словам Костенко, система среднего профессионального образования (СПО) на сегодняшний день переживает настоящий всплеск – ренессанс, как выразился глава Минобра. На одной из встреч мы говорили, что почти половина девятиклассников сегодня уходит в систему среднего профессионального образования. В связи с этим, в текущем году в отдельных колледжах на некоторые специальности наблюдался конкурс до 10 человек на одно место. Средний балл по аттестату движется к пятерке – это те ребята, которые поступают непосредственно в СПО.

«Надо просто как-нибудь коллег пригласить, показать, как сегодня представлена система СПО в крае, чтобы можно было увидеть своими глазами, с ребятами пообщаться. Сегодня это ну вот прям если не золотая-золотая молодежь, то золотая. Это ребята, которые конкретно говорят: «Я хочу получить навык, компетенцию, которую смогу быстро монетизировать. И когда я ее монетизирую, выйду на рынок по окончании колледжа (или даже до его окончания) и тогда пойму, нужно мне высшее образование или нет». То есть, это – ребята, которые учатся не для диплома, они идут, чтобы сразу получить конкретные навыки», – рассказал Костенко.

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Демонстрационные экзамены

По мнению министра, это – новый, очень интересный вызов для системы образования на Алтае. Костенко добавил, что в связи с данной тенденцией в регионе целенаправленно развивается система сдачи итоговых аттестаций, предваряющих получение диплома и осуществляется переход от простого экзамена на так называемый демонстрационный экзамен.

«Если я заканчиваю, например, Каменский агротехнический техникум по профессии комбайнер, то я не должен это в теории прийти и рассказать – вот я сел, вот я поехал… Вместо этого я сажусь на трактор и, как при сдаче экзамена на права на специальной дорожке-змейке, показываю, что я умею, исходя из тех требований, которые есть», – пояснил Костенко на конкретном примере.

Также министр сообщил, что сегодня в регионе уже созданы центры проведения демонстрационных экзаменов. Пока что они действуют по окружному принципу, а не отраслевому, однако до 2025 года алтайский Минобр намерен создать все условия для того, чтобы такие демонстрационные экзамены были. В частности, в текущем году на приобретение оборудования для таких специализированных центров демонстрационных экзаменов было направлено 150 млн рублей из краевого бюджета.