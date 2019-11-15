Что стало с домом из уголовного дела бывшего барнаульского мэра? Фоторепортаж

Новости 15.11.2019 17:20 334

Дом в Барнауле по адресу: улица Пролетарская, 89, месяц назад переданный мэрией в пользу региона, продолжает понемногу приходить в упадок. Судя по кадрам, которые сделал фотокорреспондент Олег Укладов, все самое ценное из здания уже давно вынесли.

Повсюду видны выбитые стекла, отсутствующие двери и воздуховоды, практически не осталось здесь радиаторов отопления. Попасть в дом можно как с центрального входа, так и через подвал. Какая-либо охрана при этом отсутствует. Данное строение примечательно тем, что фигурировало в уголовном деле бывшего мэра Игоря Савинцева.

По версии правоохранителей, земельный участок под домом был незаконно получен Савинцевым. В ту пору площадка в 681 кв. м была свободна от строений. Недвижимость здесь поставили в первой половине 2010-х. Предполагалось, что на этом месте появится офисно-деловой центр.

Впоследствии суд принял решение снести здание, участок же возвращался из частной собственности в руки муниципалитета. Впрочем, постановление о сносе так до сих пор и не было реализовано.

В начале октября 2019 года депутаты Барнаульской гордумы приняли решение передать в собственность края земельный участок под зданием на Пролетарской, 89. По некоторым данным, в будущем здесь станут располагаться ряд краевых управлений. Пока до переезда, судя по текущему состоянию объекта, далеко. В настоящее время здание не законсервировано и никем не охраняется.

Кадастровая стоимость данного участка составляет 3,686 млн рублей. Предназначение по документу - для строительства здания административного назначения.