Госдума заявила об иностранном вмешательстве в дела регионов

Новости 15.11.2019 15:40 73

Комиссия Госдумы РФ по расследованию вмешательства во внутренние дела России зафиксировала факты того самого вмешательства в 19 регионах страны. Об этом передает «РБК» со ссылкой на слова председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Он рассказал, что участие в таком вмешательстве принимали представители США и 12 государств Европы. Депутат обратил внимание, что к вмешательству в выборы причастны более 50 юридических лиц, среди которых есть иностранные, а есть и российские, «работающие за деньги заграницы».

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«Мы направим в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции, чтобы были приняты меры реагирования», - заявил Пискарев.

Ранее Пискарев сообщал, что уже первые результаты работы комиссии подтвердили информацию «об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании».

О создании в Госдуме специальной комиссии стало известно в августе. В состав комиссии вошли представители всех фракций, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости незамедлительного начала ее работы. Володин подчеркнул, что ряд стран «цинично попирают» суверенитет России, а потому на основе выводов комиссии могут быть подготовлены поправки в законодательство.

Напомним, 8 сентября прошли выборы разных уровней прошли во всех регионах России. В частности, в Москве проходили выборы в городскую думу. 10 сентября Володин поддержал инициативу о передаче на расследование комиссии Пискарева вопроса о деятельности юриста организации Любови Соболь и другого вопроса.