Губернатор Забайкалья решил «урезать» полномочия депутатов Заксобрания

Новости 15.11.2019 16:15 45

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил существенно ограничить полномочия заксобрания края, а также дать самому себе возможность выдвигать аудиторов счетной палаты, которая должна проверять работу правительства. Депутаты отказались выносить документ на ближайшую сессию, пишет "Тайга.инфо".

Осипов подготовил два законопроекта, которые ограничивают полномочия регионального парламента. Документы опубликованы на сайте заксобрания. Губернатор предложил ограничить депутатов в принятии бюджета в окончательном чтении 50 днями после его внесения. Он также захотел оставить заксобранию возможность согласовывать только его первого вице-премьера — сейчас депутаты согласовывают всех зампредов регионального правительства.

Кроме того, Осипов решил замкнуть на себя все взаимодействие с федеральными властями. Если сейчас за работу правительства Забайкалья с федеральными органами власти отвечает постпредство региона при правительстве РФ, которое курирует согласованный заксобранием вице-премьер, то предлагается передать все полномочия одному из назначаемых лично Осиповым вице-губернаторов.

Более десяти глав регионов возглавят реготделения «Единой России» Новости 24.10.2019 10:40 Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше 828

Губернатор также предложил изменить порядок формирования Контрольно-счетной палаты (КСП). Этот орган, напомним, в регионах подконтролен парламентам и нужен для проверок работы исполнительных органов: эффективно и по целевому назначению ли тратят они бюджетные средства. Осипов же задумал делегировать собственного представителя на должность зампреда КСП, в то время как сейчас зампреда назначает руководитель палаты, утвержденные заксобранием. Кроме того, он предложил назначать аудиторов КСП «по представлению губернатора» — если заксобрание не утверждает кандидатуры, представленные главой региона, тот «вправе» выдвинуть новых.

Более того, через поправки в Устав края Осипов предложил лишить заксобрание полномочий по контролю за использованием внешних займов регионального бюджета и ассигнований из федерального. Также депутаты не смогут контролировать программы социально-экономического развития края, соблюдение порядка управления и распоряжения собственностью края.

В заксобрании создали специальную межфракционную группу для обсуждения законопроектов Осипова. Она отказалась вынести их на сессию.

Коммунисты в Забайкалье пока не определились, нужен ли им «красный» губернатор Новости 30.03.2019 13:01 Шорт-лист претендентов от КПРФ насчитывает пять человек 603

Александр Осипов был назначен врио губернатора осенью 2018 году после отставки Натальи Ждановой. На предвыборную кампанию у него был год, в 2019-м он набрал 89,61% голосов. Избирком отказался регистрировать на выборах кандидата от КПРФ Юрия Гайдука, среди соперников Осипова не было и представителей ЛДПР или «Справедливой России».