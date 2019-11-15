«Росводоканал Барнаул» завершил строительство водопровода на улице Антона Петрова

Новости 15.11.2019 16:48 26

Барнаульский водоканал завершил один из ключевых мероприятий инвестиционной программы - строительство водовода диаметром 600 мм на улице Антона Петрова: от улицы Попова до улицы Малахова. На реализацию проекта направлено свыше 77 млн рублей.

Прокладка новой сети обеспечит надежное и качественное водоснабжение жителей нескольких кварталов в районе улиц Антона Петрова и Попова – 1063а, 1064, 1065, 2032, 2033».

Ранее вода поступала по чугунному водопроводу диаметром 400 мм, который был проложен еще в 1969 году. С ростом количества новых жилых домов в этом районе мощности и пропускной способности сети стало недостаточно. Кроме того, трубопровод был сильно изношен.

Протяженность нового водопровода составляет 1684 метра. При строительстве использовались литые полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм, срок службы которых превышает 50 лет. Работа велась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило минимизировать количество котлованов, сохранить целостность тротуара и благоустройство газона, очень ограниченно перекрывать улицу для движения автотранспорта.

В целом, в 2019 году заменено больше сетей, чем в предыдущем. В начале года после совещания у губернатора Алтайского края Виктора Томенко по согласованию с администрацией г. Барнаула было принято решение увеличить финансирование именно в части перекладки сетей. Переложено почти 15 км, в том числе участки водопроводов на улицах Чкалова, Аванесова, проспектах Комсомольском и Социалистическом.