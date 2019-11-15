Бийского пенсионера не удалось спасти при пожаре в пятиэтажке

Новости 15.11.2019 14:46 77

В Бийске в одной из квартир пятиэтажного дома вспыхнул серьезный пожар. Инцидент произошел 14 ноября в 18:05 в доме по улице Воинов-Интернационалистов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, а момент прибытия первых пожарных внутри квартиры на втором этаже было открытое горение. Огнеборцы оперативно организовали эвакуацию людей, которым грозила смертельная опасность.

«В ходе работы установлено, что внутри квартиры горят домашние вещи. В комнате на полу обнаружен погибший пожилой мужчина, пенсионер. Не смотря на сравнительно небольшую площадь пожара, количество выделившихся ядовитых веществ оказалось для него смертельным», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе МЧС отмечается, что эти события этого вечера могли стать роковыми и для других жильцов дома. При проверке квартиры, расположенной буквально над очагом пожара спасатели обнаружили ещё трёх человек, который нуждались в немедленной помощи.

«В квартире на третьем этаже были двое детей четырех и девяти лет и их мать. Помещения уже заполнились дымом и угроза их жизни была более чем реальной. Пожарные при помощи спасательных устройств вывели их на свежий воздух, всего же было эвакуировано шесть человек», - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения 2 отряда ФПС по Алтайскому краю Александр Сафронов.

Около пятнадцати минут потребовалось расчётам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Все обстоятельства происшествия ещё предстоит установить, но предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем хозяина. Мужчина семидесяти восьми лет, проживал один, курил. От огня пострадал диван и вещи вокруг», - пояснили в МЧС.