Власти Бийска опровергли информацию об уничтожении культурного наследия

Новости 15.11.2019 13:40 154

Накануне появилась информация о том, что Бийске в ближайшие годы снесут жилые дома, построенные еще в конце 19 века. Тем временем в администрации города настаивают, что это не так.

Среди прочих ранее назывались кирпичные двухэтажки на улице Крепостная, 5 и улице Турусова, 4 (возведены в 1898 году). Согласно информации мэрии, в программу переселения в включено 18 домов, являющихся памятниками архитектуры. После расселения они будут переданы в собственность муниципалитета.

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«В соответствии с охранным законодательством снос этих зданий невозможен, поэтому исходя из возможностей бюджета, одни подвергнем консервации, чтобы сохранить, на другие будем изыскивать средства на реконструкцию, либо предлагать инвесторам, тем более, что хорошая практика в Бийске по этому направлению уже есть», - заявил глава города Александр Студеникин.

В число домов, попавших под снос, включены и многоквартирные дома, построенные в 1970-1980 годы. Они являются если не ветхими, то аварийными, с угрозой для жизни людей. Причина – в свое время их возвели с нарушениями строительных норм, что и привело к скорому разрушению.

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Как сообщили в управлении ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска, на первом этапе программы в 2019-2020 году будет переселено 50 человек. На эти цели из бюджета Алтайского края выделена субсидия в размере 18,785 млн рублей.