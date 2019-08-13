В Барнауле отремонтируют несколько памятников героям ВОВ

Новости 15.11.2019 13:10 156

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Барнауле отреставрируют мемориалы. В краевой столице расположено 92 объекта, которые связаны с событиями ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Барнауле приведут в порядок Мемориал Славы, расположенный на площади Победы. В этом году при проведении ремонтных работ в пантеоне добавлено 25 фамилий барнаульцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Всего здесь увековечено 13 636 фамилий.

«В случае обнаружения поисковиками или родственниками информации о неучтенных солдатах, призванных из Барнаула и погибших в бою, есть возможность для размещения дополнительных табличек с их именами», - пояснили в городской администрации.

В 2020 году комитетом по культуре запланирован текущий ремонт Монумента кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Золотая звезда, входящего в комплекс памятников Мемориала Славы. Будет сделан ремонт облицовки монумента и парапета, резино-крошечного покрытия, гранитные поверхности очистят от загрязнений и отложения солей.

Также в следующем году планируются ремонтные работы на памятниках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселках Черницк, Бельмесево, Березовка, селе Лебяжье. Все ремонтные работы планируется выполнить до 1 мая 2020 года.

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По данным комитета по социальной поддержке населения города, в Барнауле на 14 ноября проживают 243 участника Великой Отечественной войны, 107 бывших жителей блокадного Ленинграда, 120 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдовы погибших участников ВОВ, а также 3488 тружеников тыла.

Председатель комитета по социальной поддержке населения Ольга Ишутина отметила, что с 2009 года по федеральной программе улучшили жилищные условия 897 барнаульских ветеранов.

«Одним из ключевых мероприятий в 2020 году станет вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Планируется организовать торжественные мероприятия для ветеранов с вручением медалей, а также развоз их по домам», - рассказала Ольга Ишутина.