Жители Белокурихи за свой счет отремонтируют дом, пострадавший из-за урагана

Новости 15.11.2019 12:20 60

Жители одной из двухэтажек в Белокурихи создадут собственный фонд для капитального ремонта дома. Речь идет о «сталинке» на ул. Мясникова, 5. Власти города согласны выделить рабочих и технику для ремонта крыши, но материалы жильцы должны покупать за свой счет, пишет «МК на Алтае» со ссылкой на комитет по связям с общественностью и СМИ Белокурихи.

Напомним, 8 ноября штормовой ветер снес крышу дома. Власти города дали жильцам две недели на устранение последствий непогоды. Собственники квартир на общем собрании решили закупить материалы для проведения ремонтных работ.

По информации СМИ, ураган нанес заметный ущерб в других районах Алтайского края. Разыгравшаяся стихия уже доставила немало хлопот: оборванные провода, сорванные вывески и остановки, поврежденные крыши жилых домов.

«Муниципального жилищного фонда в данном доме нет. Из четырех квартир одна принадлежит юрлицу, реально живут максимум в двух квартирах, малолетние дети не живут. Остальное – коммерческая недвижимость – четыре крепких собственника», – прокомментировали в администрации города.

К слову, дом находится не в самом лучшем состоянии, он был построен в 1972 году. Причем крышу должны были привести в порядок в рамках программы капремонта именно в этом году. Но почему-то дом решили исключить из программы, несмотря на то, что здание находится в аварийном состоянии. В некоторых квартирах сыпется штукатурка, а угол буквально вываливается наружу.

Житель дома Виталий Гусельников рассказал, что собственники неоднократно просили признать дом аварийным. Но не все жильцы и владельцы коммерческих помещений с этим согласны, так как дом находится в удобном месте в центре города.

Как уточнили в администрации Белокурихи, по результатам проверки регоператора, дом требует капитального ремонта. Однако здание исключили из краткосрочной программы по капитальному ремонту, но включили в долгосрочную по требованию властей.