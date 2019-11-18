АО «Алтайэнергосбыт» раздаёт призы за своевременную оплату электроэнергии

У жителей Алтайского края и Республики Алтай вновь появляется уникальная возможность с выгодой оплатить свои счета за электроэнергию и выиграть один из более 500 ценных призов. Ежегодную акцию «Начни зиму без долгов и выиграй приз!» АО «Алтайэнергосбыт» проводит в ноябре для своих потребителей-физических лиц!
Для этого нужно не иметь долгов за электроэнергию или оплатить их, включая пеню, внести авансовый платёж за ноябрь до 30 ноября 2019 года.
В настоящее время внести оплату за электроэнергию можно разными способами:
Клиенты Республики Алтай помимо всего вышеперечисленного могут оплатить электроэнергию в пунктах приёма платежей ООО «Телекомсервис».
Все просто. Нужно учесть прогнозируемое потребление до конца месяца. Например, если вы оплачиваете электроэнергию 25 ноября, то нужно оплатить фактическое энергопотребление на эту дату плюс прогноз до конца месяца. В нашем случае – это 5 дней.
Да, если выполнит все вышеуказанные условия.
Компания разыгрывает бытовую технику (утюги, чайники, мультиварки), наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемую компанией.
Розыгрыш состоится в Барнауле 30 января 2020 года.
Розыгрыш будет проводиться в присутствии представителей СМИ и общественности с помощью интернет-генератора случайных цифр https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/, генерирующего порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов – участников розыгрыша.
Счастливые обладатели призов будут оповещены о победе сотрудниками АО «Алтайэнергосбыт».
Забрать выигранные призы можно будет в ближайшем клиентском офисе компании.
Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.com/for_people/aktsiya-menyaem-dolgi-na-prizy-/).