АО «Алтайэнергосбыт» раздаёт призы за своевременную оплату электроэнергии

Новости 18.11.2019 13:45 162

У жителей Алтайского края и Республики Алтай вновь появляется уникальная возможность с выгодой оплатить свои счета за электроэнергию и выиграть один из более 500 ценных призов. Ежегодную акцию «Начни зиму без долгов и выиграй приз!» АО «Алтайэнергосбыт» проводит в ноябре для своих потребителей-физических лиц!

Как принять участие в акции?

Для этого нужно не иметь долгов за электроэнергию или оплатить их, включая пеню, внести авансовый платёж за ноябрь до 30 ноября 2019 года.

Как оплатить электроэнергию?

В настоящее время внести оплату за электроэнергию можно разными способами:

Посредством банковской карты в сервисе «Личный кабинет клиента» на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;

В отделениях ПАО «Сбербанк»;

С помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн»;

Через отделения прочих банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город»;

В отделениях «Почты России»;

В клиентских офиса АО «Алтайэнергосбыт».

Клиенты Республики Алтай помимо всего вышеперечисленного могут оплатить электроэнергию в пунктах приёма платежей ООО «Телекомсервис».

Как рассчитать размер авансового платежа за ноябрь?

Все просто. Нужно учесть прогнозируемое потребление до конца месяца. Например, если вы оплачиваете электроэнергию 25 ноября, то нужно оплатить фактическое энергопотребление на эту дату плюс прогноз до конца месяца. В нашем случае – это 5 дней.

Если у абонента система АИИСКУЭ, он примет участие в акции?

Да, если выполнит все вышеуказанные условия.

Какие призы возможно выиграть?

Компания разыгрывает бытовую технику (утюги, чайники, мультиварки), наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемую компанией.

Когда розыгрыш?

Розыгрыш состоится в Барнауле 30 января 2020 года.

Как будет проводиться розыгрыш?

Розыгрыш будет проводиться в присутствии представителей СМИ и общественности с помощью интернет-генератора случайных цифр https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/, генерирующего порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов – участников розыгрыша.

Как узнать о выигрыше?

Счастливые обладатели призов будут оповещены о победе сотрудниками АО «Алтайэнергосбыт».

Где забрать подарки?

Забрать выигранные призы можно будет в ближайшем клиентском офисе компании.

Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.com/for_people/aktsiya-menyaem-dolgi-na-prizy-/).