«Культурные сезоны»: первый лекторий в Барнауле откроет известный архитектор

Новости 15.11.2019 14:15 72

В воскресенье, 17 ноября, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится первый открытый городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании и затронет темы архитектурного облика Барнаула и экожизни в большом городе. Вход свободный.

Спикерами первой встречи станут:

· Александр Деринг, архитектор, член градостроительного совета города Барнаула.

Тема: Облик Барнаула: сохранить и создать.

· Ольга Далгатова, координатор по г. Барнаулу МОО в сфере экологии, экологической культуры и охраны окружающей среды "Мусора.Больше.Нет"

Тема: Экожизнь в большом городе, о том, как жить экологично.

Всего в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году пройдет четыре лектория. Встречи посвящены городской среде, безопасности жизни в городе, психологическим аспектам жизни горожан, спорту и культуре и будут проходить каждое воскресенье по 8 декабря в центральном атриуме ТРЦ Galaxy. Спикерами станут квалифицированные эксперты и известные люди Барнаула.

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы. Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Galaxy.

Параллельно до 15 января в галерее Нагорная (ул.Аванесова,30) проходят творческие мастер-классы и лекции. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw

Все актуальные новости проекта вы найдете в нашем инстаграме: www.instagram.com/cultseasons

Справка: #Культурныесезоны — открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Впервые прошел в 2018 году при поддержке Сибирской генерирующей компании и включал в себя художественную выставку, мастер-классы и лекции на тему искусства.