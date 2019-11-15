«Культурные сезоны»: первый лекторий в Барнауле откроет известный архитектор

В воскресенье, 17 ноября, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится первый открытый городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании и затронет темы архитектурного облика Барнаула и экожизни в большом городе. Вход свободный.
Спикерами первой встречи станут:
· Александр Деринг, архитектор, член градостроительного совета города Барнаула.
Тема: Облик Барнаула: сохранить и создать.
· Ольга Далгатова, координатор по г. Барнаулу МОО в сфере экологии, экологической культуры и охраны окружающей среды "Мусора.Больше.Нет"
Тема: Экожизнь в большом городе, о том, как жить экологично.
Всего в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году пройдет четыре лектория. Встречи посвящены городской среде, безопасности жизни в городе, психологическим аспектам жизни горожан, спорту и культуре и будут проходить каждое воскресенье по 8 декабря в центральном атриуме ТРЦ Galaxy. Спикерами станут квалифицированные эксперты и известные люди Барнаула.
Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы. Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Galaxy.
Параллельно до 15 января в галерее Нагорная (ул.Аванесова,30) проходят творческие мастер-классы и лекции. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.
Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw
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