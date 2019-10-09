Правительство обсуждает введение электронных виз в Алтайском крае

Новости 15.11.2019 11:15 133

Въезд иностранцев по электронной визе планируется ввести в 2020 году в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марины Никитиной.

«Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан [по электронной визе] в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках федерального проекта «Экспорт услуг», который, в частности, направлен на рост въездного туризма в РФ. <…> Вопрос находится в стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в проектном комитете по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», список пилотных регионов может быть расширен» - сказала Никитина.

Ранее первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что электронные визы должны действовать на всей территории РФ. Правительство намеревается в 2021 году максимально задействовать данный механизм.

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Что такое электронная виза

Пионером выдачи электронных виз стала Австралия в 1996 году. В настоящее время по электронным визам доступен въезд в более чем 50 стран. Но для граждан России список доступных стран гораздо уже: Кипр, Сингапур, Мексика, Австралия, Индия и еще несколько.

С августа 2017 года электронная виза действует на Дальнем Востоке и в Калининградской области. С 1 октября – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Электронная виза оформляется через интернет, бесплатно. Срок ее действия – 30 дней, срок пребывания — 8 дней. Существуют: бизнес-виза, туристическая, а также гуманитарная. Оформить электронную визу в Россию могут граждане 53 стран.

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Зачем электронная виза Алтаю?

«Политсибру» обратился за комментариями к алтайским туроператорам с просьбой оценить возможное нововведение. Руководитель "Алтайтуриста" Наталья Гордеева отметила, что любое ослабление визового режима благотворно сказывается на туристической отрасли. Также она пояснила, почему визу намереваются ввести именно в Алтайском крае, а не в Республике Алтай.

«В России-то не всегда различают эти два региона, а уж за рубежом – тем более. Логистика же такова, что более удобными точками прибытия интуристов на Алтай выступают Новосибирск и Барнаул за счет более низких цен. Поэтому логично, что электронную визу планируют ввести для въезда именно в край», – рассказала Гордеева.

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Директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов согласен, что электронная виза значительно упростит жизнь туристам.