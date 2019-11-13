«Деньги уйдут впустую». Алтайская пенсионерка из Санниково раскритиковала решение властей

Новости 15.11.2019 10:10 271

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, которая стала известной из-за жалобы премьеру Дмитрию Медведеву на отсутствие водоснабжения в нескольких домах, раскритиковала предложенный местными властями выход из ситуации.

«Мне сообщили о решении выделения 25 млн рублей на модернизацию котельной. Я не верю, что проблема решится при таком предложенном мне варианте. Я буду против, однозначно не дам согласия - это колоссальные деньги, которые уйдут впустую и нашу проблему не решат», - передает «Интерфакс» слова женщины.

По словам селянки, модернизация котельной не решит проблем населения, так как она работает только в период отопительного сезона, а затем ее закрывают.

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«Когда газовую котельную строили, нам говорили, что будут подавать тепло и горячую воду бесперебойно, а потом мы не увидели ни тепла, ни воды. С окончанием сезона ее просто закрывали. Деньги уйдут впустую! Я сказала об этом губернатору. Нам выгоднее поставить модульные котельные в наши дома, это менее затратно - всего 12 млн рублей, а остальные деньги потратить на другие нужды. Деньги нужно тратить разумно!», - обратила внимание песионерка.

Она добавила, что в зимний сезон за жилищно-коммунальные услуги платит 6-7 тысяч рублей ежемесячно, проживая в квартире площадью 43 квадратных метра. При этом женщина является инвалидом второй группы.

Кстати, она заявила, что за обращение к Медведеву накануне ее поблагодарила только половина жителей проблемных домов. Другая половина, с ее слов, теперь опасается возможного ухудшения ситуации.

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Напомним, в ходе рабочего визита Медведева в Алтайский край к нему обратилась жительница села Санниково: она рассказала, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, стоят без горячего водоснабжения. После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Виктор Томенко и пообещал решить проблему.

По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года, тогда эти дома и отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов. К слову, пенсионерка уверяет, что на прием к губернатору не может попасть уже два года.

Накануне министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев заявил, что по решению губернатора края на модернизацию котельной в Санниково выделят 20-25 млн рублей. Работы рассчитывают завершить до конца 2020 года.