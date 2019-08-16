Засыпка барнаульского Ковша стала на один шаг ближе

Новости 15.11.2019 8:45 452

Накануне суд отклонил апелляцию межтерриториального управления Росимущества, требовавшего признать отсутствие у барнаульского ООО «Акватория» права собственности на несколько земельных участков на берегу Ковша.

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Причал, которого нет

Напомним, Росимущество свои требования аргументировало тем, что на спорных территориях располагалась причальная набережная, которая в 2017 году была продана ООО «Транском», владельцем которого является Андрей Загарин – известный барнаульский предприниматель, в 2016 году безуспешно баллотировавшийся в региональный парламент от партии «Яблоко».

Судебный эксперт, исследовавший берег Ковша, никаких следов причальной набережной не обнаружил. Еще до получения результатов экспертизы «Политсибру» направлял туда своего фотокорреспондента, который также не нашел остатков сооружения. Встреченные рыбаки рассказали, что следов нет уже давно.

Суд встал на сторону ООО «Акватория», которое в настоящий момент возводит на данной земле многоэтажный жилой дом. Отметим, что дом строится с привлечением средств дольщиков, поэтому судебное решение не в пользу «Акватории» могло бы спровоцировать серьезный скандал. Однако, последняя выиграла дело, доказав, что участки являются ее собственностью. В настоящее время они находятся в залоге у «Сибсоцбанка», предоставившего «Акватории» ипотеку.

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Впрочем, безнадежность иска Загарина к «Акватории», аффилированной с предпринимателем Сергеем Мудриком, прослеживалась довольно давно. На вопрос корреспондента «Политсибру» о возможных мотивах «Транскома» юрист «Акватории» предположил, что оппонент просто тянет время, продлевая тем самым нахождение участков под арестом и осложняя деятельность компании.

Напомним, что прошлым летом Мудрик и Загарин встретились в кабинете замначальника МТУ Росимущества Евгения Хижняка в попытке достичь компромисса по вопросу участков на берегу Ковша. По словам Загарина, Мудрик якобы нанес ему два удара кулаком по лицу со словами: «Влезли в мой огород!».

Евгения Хижняка еще в 2015 году подозревали в продаже арестованного имущества за 35,7 млн рублей (предположительно, оставленных чиновником себе). В 2017 году Хижняка оправдали, однако в 2018 году дело рассмотрел новый судья и приговорил чиновника к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. Тот обжаловал приговор. В настоящее время апелляция рассматривается.

Конфликт между предпринимателями с тех пор не утихает – параллельно идет судебное разбирательство по встречному иску «Акватории», в конце ноября возможно появление окончательного решения по данному вопросу, хотя впоследствии «Транском» также может подавать апелляции и продолжать затягивать дело.

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И что с того?

Отметим еще один немаловажный нюанс. «Политсибру» пристально следит за данными разбирательствами, поскольку по их окончании должен будет возобновиться аукцион на засыпку части Ковша. Его проект готовила «Акватория», однако «Транском» также заявился на аукцион и нарушил все планы компании. Торг развернулся ожесточенный, завершить аукцион сразу не удалось, а затем он и вовсе был отложен до окончания судебных разбирательств.

Пикантность ситуации заключается в том, что в настоящее время Госдума рассматривает законопроект об отмене аукционов на формирование искусственных земельных участков на водных объектах. Если «Транскому» удастся протянуть время до вступления данного закона в силу (в случае его принятия), то у фирмы появится возможность опередить «Акваторию» и первой подать заявление на засыпку части Ковша.

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Чем это обернется? «Акватория» данный участок застроит практически со стопроцентной вероятностью (там планируется возведение трех многоэтажных домов), тогда как «Транском» может претендовать на данную территорию исключительно назло оппонентам и никакой реальной деятельности после своей победы там не вести.