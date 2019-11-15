Оптимизма поубавилось. Из Алтайского края вновь массово уезжают люди

Новости 15.11.2019 7:40 62

В Алтайском крае по итогам девяти месяцев текущего года вновь проявила себя тенденция, связанная с миграционной убылью населения. Хоть ранее (за период с января по август), как показалось, наметился перелом: тогда число прибывших незначительно, но превысило количество уехавших из региона.

По данным Алтайкрайстата, за январь-сентябрь 2019 года в регион переехали 26 460 человек, тогда как предпочли покинуть край 27 696 жителей. Миграционная убыль составила 1236 человек. За аналогичный период прошлого года цифры, правда, были куда пессимистичнее. Тогда миграционное снижение оценивали в 3942 человека.

Если сравнивать два аналогичных периода 2018 и 2019 годов, обращает на себя внимание заметное снижение тех, кто покидает регион. А вот число желающих перебраться на Алтай практически неизменно.

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Внутрикраевая миграция за минувший год практически не изменилась: 33 036 против 32 883 человек. В основном речь идет о переезде из сельской местности в города.

Чаще всего жители края уезжают в другие регионы страны. Из иных субъектов РФ в край за восемь месяцев приехало 16 933 человека, а в обратном направлении проследовало 21 040 жителей.

Обращает на себя внимание международная миграция. В край из-за границы с января по сентябрь прибыли 9527 иностранцев, а уехали за рубеж - 6656. Миграционный прирост таким образом составил 2871 человек, годом ранее эта величина равнялась 1403. Стоит добавить, что 90% иностранцев, въезжающих в край, это жители стран СНГ.

Добавим, что за тот же самый период, то есть с января по сентябрь, население Алтайского края по естественным причинам сократилась на 7759 жителей. Родилось в регионе 14 502 человека, а умерло - 22 261.

Если принять во внимание еще и отрицательную миграцию, то всего за девять месяцев текущего года в крае стало на 9000 жителей меньше.