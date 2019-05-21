Условный срок получила директор детдома на Алтае, скрывавшая насилие

Новости 15.11.2019 9:35 103

В Алтайском крае экс-директор Яровского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, передает пресс-служба регионального Следкома.

По информации ведомства, в 2016 году 14-летний воспитанник учреждения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, с которым проживал в одной комнате. Известно, что он применял в отношении ребенка физическую силу и угрожал расправой.

«Потерпевший рассказал о насилии сотрудникам детского центра, однако, не желая огласки, директор детского учреждения скрыла информацию о произошедшем и не сообщила в правоохранительные органы», - говорится в сообщении СК.

Выяснилось, что женщина не предприняла мер к расселению мальчиков, что повлекло за собой повторное совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в 2017 году. После того, как сотрудникам Следственного комитета стало известно о преступлении, в отношении директора учреждения было возбуждено уголовное дело.

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В декабре прошлого года подросток, совершивший сексуальное насилие, приговорен судом к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева уточнила, что в ходе предварительного следствия бывшая директор детского центра своей вины в инкриминируемом деянии не признала.

В результате суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также руководить детскими учреждениями.