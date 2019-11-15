Администрация Бийска призывает горожан подключиться к «мусорной» проблеме

Новости 15.11.2019 8:15 20

В связи со сбоями по вывозу мусора администрация Бийска призывает местных жителей подключиться к решению проблемы, сообщает пресс-центр города.

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«Уважаемые бийчане, в связи с фиксацией продолжающихся сбоев вывоза мусора с территории Бийска, администрация города убедительно просит вас, управляющие компании, которые обслуживают ваши дома, товарищества собственников недвижимости наладить работу по актированию вывоза твердых коммунальных отходов», - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что необходимо организовать фиксацию неисполнения региональным оператором взятых на себя обязательств по вывозу отходов – нарушение графиков, вывоз неполных объемов с контейнерных площадок, согласно договору-оферте, заключенному с каждым жителем города.

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«Подтвержденные акты о нарушениях позволят принять меры к регоператору за некачественно оказанную услугу, включая перерасчёт платы за вывоз мусора. Кроме того, жесткий контроль работы регионального оператора со стороны жителей позволит избежать образования свалок на территории контейнерных площадок», - заявили в администрации Бийска.

Также на официальном сайте мэрии приводится порядок фиксации нарушений, договор и памятка. Составленные акты о неисполнении обязанностей регоператором можно подавать как в электронном, так и в бумажной виде. Направлять акты следует в три организации - региональному оператору «Спецобслуживание – Центральное», в Минстрой Алтайского края и администрацию Бийска.