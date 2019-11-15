Алтайские специалисты обнаружили опасного вредителя хвойной древесины

Новости 15.11.2019 9:05 100

Накануне специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в 2 м. куб. леса круглого (происхождение - Алтайский край) был идентифицирован усач черный сосновый.

Этот усач один из наиболее распространенных технических вредителей хвойной древесины. Распространен в хвойных и смешанных лесах, но чаще встречается в сосновых насаждениях. Помимо ствола, может повреждать толстые ветви и верхние части корней. Лет длится с июня до осени.

Самки откладывают по 1-3 яйца (всего до 20) в выгрызенные ими в коре ямочки. При этом на стволах появляются насечки: на толстой коре – в виде вороночек, на тонкой – в виде поперечных щелей. Сначала личинки грызут кору, затем питаются поверхностными слоями древесины, далее развиваются под корой, прокладывают извилистые ходы, которые отпечатываются на заболони.

Перед зимовкой или после неё делают скобовидный ход в древесину и буровую муку выбрасывают через вентиляционное отверстие. Длина хода под корой может достигать 17 см, а ширина 3 см; в древесине – обычно 15-20 см. В результате образуется так называемая глубокая крупная «червоточина». Эти же «червоточины» могут быть сквозными, выходя на противоположную сторону лесоматериала. Куколочная колыбелька делается в конце хода. Окукливание происходит в древесине.

Жуки от бурого до черного цвета, с заметным бронзовым отливом, в светлых или рыжих волосках. Усики у самца черные, в 2-2,5 раза длиннее тела, у самки – пестрые. Длина тела 11-28 мм.