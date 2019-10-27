Прокуратура завершила проверку обстоятельств смертельного ДТП на Алтае

Новости 14.11.2019 18:40 101

Алейская межрайонная прокуратура проверила обстоятельства ДТП, унесшего жизни 8 человек. Среди погибших - участники творческого коллектива «Сударушка», а также ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В деятельности администрации Алейского района, МКУК «Информационно-методический центр» МО и комитете по образованию данного муниципалитета выявлены нарушения лицензирования при осуществлении перевозок, порядок прохождения предрейсового медосмотра и правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

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По результатам проверки в отношении директора МКУК возбуждено дело об административном правонарушении, а главе Алейского района внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Ситуация находится на контроле в Алейской межрайонной прокуратуре.

Напомним, утром 26 октября на участке автодороги Барнаул - Рубцовск в Топчихинском районе водитель, управляя автомобилем Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato. В результате погибли 8 человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело.