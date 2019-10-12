Сеть «Фермер-Центр» продолжает расширять свое присутствие на Алтае

Новости 14.11.2019 16:11 210

Новосибирская сеть «Фермер-Центр» намерена расширять свое присутствии в пределах Сибири, в том числе в Алтайском крае. В ближайшее время еще одна точка появится в Тальменском районе.

Ранее сообщалось, что в октябре в Барнауле состоялось открытие второго по счету магазина новосибирской сети. Торговая точка расположена на проспекте Ленина, 108. До этого заработал первый продуктовый магазин под этим брендом рядом с гостиницей «Алтай» на проспекте Ленина. Также известно, что два магазина в «фермерском» формате открылись на улице Балтийская и улице Взлетной.

Как пишет «Континент-Сибирь», на данный момент в городах Сибири появилось 42 магазина под брендом «Фермер-Центр». Они представлены в Новосибирске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Назарово и Топках. До конца 2019 года планируется открыть не менее 15 объектов.

Никаких ПМЖЛ. «Холидей» заходит в Барнаул с новым «фермерским» форматом Новости 12.10.2019 18:00 В настоящее время сеть насчитывает 29 точек 1352

Добавим, за брендом «Фермер-центр.рф» стоит некогда крупнейший новосибирский ритейлер ГК «Холидей». В конце 2016 года сеть еще до собственного банкротства запустила процесс по переформатированию части своих магазинов.

Имущество продуктового ритейлера ранее оценивали в 642 млн рублей. В 2018 году основатель компании Николай Скороходов создал новое юрлицо — ООО «НСК Холди», на которое по словам контрагентов была переведена операционная деятельность оставшихся магазинов «Холди». Однако кредиторы подали на банкротство и этой структуры.