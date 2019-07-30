Женщины из Рубцовска получили 23 года на двоих за зверское убийство

Новости 14.11.2019 15:46 121

Суд в Алтайском крае вынес приговор 30-летнему жителю города Рубцовска и двум его знакомым женщинам 27-ми и 23-х лет. Они признаны виновными в убийстве.

Как передает пресс-служба регионального Следкома, в конце ноября 2018 года в одном из частных домов Рубцовска компания распивала спиртное.

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«Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 27-летняя женщина стала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому в том, что он накануне уронил ее маленького ребенка. В ходе конфликта она совместно с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной, находящимся в компании, задушили потерпевшего поясом от халата. С целью сокрытия следов совершенного преступления обвиняемые расчленили его тело и избавились от улик», - говорится в сообщении ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление удалось раскрыть в короткие сроки.

Следствием были собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив наказание женщинам в виде 10 и 13 лет лишения свободы. Подсудимый мужчина приговорен к 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Гособвинение поддержано прокуратурой Алтайского края.