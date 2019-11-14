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Жителям села, пожаловавшимся Медведеву, вернут горячую воду через год

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14 ноября губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по восстановлению горячего водоснабжения в селе Санниково Первомайского района. С этой проблемой накануне жительница села Татьяна Кадукина обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву во время его визита.

Губернатор принял решение о выделении средств краевого бюджета для восстановления горячего водоснабжения в Санниково. Как сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, Первомайскому району будет оказана финансовая помощь для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково "с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов микрорайона Центральный №40/1, 40/2 и 60".

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Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль: проектирование, мероприятия по реконструкции, если необходимо - модернизации, с целью обеспечить подачу горячей воды, в том числе и в летний период, - подчеркнул Иван Гилев. По его словам, затраты составят порядка 20-25 млн рублей.

По словам главы Первомайского района Александра Иванова, все работы планируют завершить до конца 2020 года.

«В рамках принятого губернатором решения мы приступаем к реализации комплекса мероприятий по восстановлению горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Требуется модернизация газовой котельной, перекладка системы горячего водоснабжения. В рамках действующего законодательства будет проведена разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, конкурсные процедуры. Мы планируем, что до конца 2020 года сможем завершить комплекс мероприятий», - подчеркнул он.

В настоящее время жителям села в штатном режиме предоставляются услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению. У большинства жителей данных многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели, напоминает пресс-служба краевого правительства.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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