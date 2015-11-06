Вдоль дорог – крестьяне с портретами: что отпрыск императора увидел на Алтае

Новости 14.11.2019 13:15 608

Летом 1868 года Сибирь посетил представитель царского дома Романовых – великий князь Владимир Александрович, побывавший, в том числе, и на территории нынешнего Алтайского края. О подробностях исторической поездки вспоминал «Бийский рабочий».

Местные жители обставили маршрут, по которому ехал сын царя со свитой, молодыми березками, ямы на дорогах были заложены сосновыми ветками, сама дорога местами была посыпана чистым песком, намытым в реке. По обочинам стояли крестьяне и горожане с образами и портретами царя и царицы, заранее привезенными из Томска. Под ноги князю стелили платки и холсты, чтобы потом хранить их как память.

Змеиногорск

Утром 22 июня поезд великий князь посетил Змеиногорск, в церкви которого был совершен благодарственный молебен о благополучном рождении другого великого князя – Николая Александровича, ставшего потом последним российским императором. По окончании службы князь Владимир осмотрел Змеиную гору, Змеиногорский завод и Колыванское озеро, о красоте которого восхищенно отзывалась впоследствии вся его свита.

Барнаул

В Барнауле князь побывал в Петропавловском храме, на сереброплавильном заводе, в тюремном замке и в лаборатории. Вечером великий князь посетил богатейший уездный театр Сибири, над входом в который горел его личный вензель. В Барнауле князю Владимиру также преподнесли трость из лучших камней Алтая, с которой он прогулялся улицам города. На следующий день Романов побывал на закладке первого камня в основание будущего храма Александра Невского и посетил гарнизонный батальон.

Бийск

28 июня в четыре часа утра князь Владимир прибыл в Бийск в плохом самочувствии и разместился в лучших покоях Архиерейского дома. Горожане пытались увидеть царственную особу, подходя к окнам. Князь, действительно, иногда показывался и приветствовал бийчан. 1 июля в Бийске отслужили молебен во его здравие и три дня спустя князь Владимир почувствовал себя лучше. Нарочно для него была построена небольшая лодка, в которой он катался по Бии.

В маршрут князя входили также Телецкое озеро и Чулышманский мужской монастырь, возникший за четыре года до его приезда, однако из-за дождей дорога перестала быть проезжей, поэтому от посещения этих объектов пришлось отказаться.

На следующий день повеселевшего князя в прогулках на этой лодке сопровождали контр-адмирал Бока генерал-губернатор Западной Сибири и Томский гражданский губернатор. Гребцы (8 бийчан) были в черных шляпах с голубыми лентами, в красных рубахах и черных плисовых поддевках, на рулевом была надета синяя рубаха и черная шляпа.

В процессе плавания, князь написал на корме лодки «Владимир», рядом расписались контр-адмирал Бок и флигель-адъютант Литвинов. Впоследствии надпись покрыли лаком для сохранности, а Бийское городское общество постановило:

«Хранить лодку великого князя на вечные времена в специальном помещении в память о двукратном плавании на ней великого князя Владимира Александровича».

Для хранения лодки в Троицком соборе построили отдельное помещение, однако в январе 1920 года красноармейцы пустили ее на растопку, а еще через 15 лет собор был взорван вместе с колокольней и пристроем, в котором хранилось суденышко.

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Также в честь князя назвали один из переулков Бийска (Владимирский). После революции здесь находилась городская биржа труда (устроиться на работу можно было лишь ее посредством). Владимирский же переименовали в переулок III Интернационала. Со стартом первой пятилетки биржа закрылась, поскольку исчезла безработица. В наши дни рядом также находится городской Центр занятости.