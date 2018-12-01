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«День собаки» и «Снегириада». Какие новинки ждут гостей на празднике «Алтайская зимовка»?

Новости
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30 ноября и 1 декабря откроются основные площадки «Алтайской зимовки-2019». Этот праздник будет проходить в регионе в шестой раз.

Руководитель проекта Елена Седых рассказала, что войдет в программу мероприятия. «Основной день праздника 30 ноября, площадкой второй год подряд выступает Бирюзовая Катунь. В этом году пройдут традиционные спортивные соревнования по легкой авиации в разных дисциплинах, также на территории будет работать резиденция Деда Мороза, куда могут приехать и дети и взрослые».

Что касается новинок праздника, то в этом году впервые  в регионе состоится гастрономический фестиваль под названием «Гастрономическая карта России». Кроме обычных товаров производителей, которые представят на празднике, будут работать шесть фудтраков. Шеф-повары представят традиционную региональную кухню. Гости праздника смогут эти блюда дегустировать и покупать.

Говоря о важных моментах, Седых отметила, что в рамках празднования «Алтайской зимовки», гостям предоставят бесплатный въезд по мосту через Катунь. Напомним, в прошлом году такой возможности не было.

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«Доставку на праздник осуществляется с помощью 14 турфирм из городов Барнаул, Бийск, Заринск, Белокуриха и Павловск. Тур можно заказать однодневный или двухневный. Стоимость однодневного тура на Катунь – 1200 рублей, в заказник – 1100 рублей. «Алтайпригород» осуществляет поездку 1 декабря в Бийске с пересадкой до Лебединого заказника на озеро Светлое в Советском районе», - прокомментировала Седых.

Праздник не локальный, в Алтайском районе будут проходить лыжные гонки, в этот же день в Топчихинском районе состоятся гонки мотолыжных экипажей. Они проходят шестой год подряд в Алтайском крае. В прошлом году в соревнования участвовало около 60 человек. Все участники будут разбиты на четыре зачетных группы.

Между тем в Бийском районе впервые в рамках «Алтайской зимовки» пройдет праздник «День собаки», мероприятие планируют провести в Сростках, в Заринском районе – «Снегириада в Салаирской тайге». Традиционные акции ждут гостей в Чарышском и Советском районе. Вход в Лебединый заказник бесплатный.

«Лебеди уже прилетели, количество особой сейчас чуть меньше, чем в прошлом году. Все мы знаем с погодные условия, с которыми мы столкнулись. До праздника их численность будет увеличиваться. Сейчас на озере более 100 птиц», - обратила внимание Седых.

Согласно прогнозам, на площадке в Бирюзовой Катуни ожидается около 3 тысяч гостей. Напомним, в прошлом году на всех площадках присутствовало примерно 16,5 тысяч жителей Алтайского края.

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