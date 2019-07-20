Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» вновь стартовала в Алтайском крае

Новости 14.11.2019 16:50 183

С 11 по 22 ноября 2019 года на территории Алтайского края проходит второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция, как обычно, проходит в два этапа: весной (стартует обычно в марте) и осенью (начинается в ноябре). Данная мера отлично зарекомендовала себя во множестве регионов, включая, в том числе, Сибирь и Алтайский край. Акция проводится в тесной связке с другими профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение и пресечение распространения наркотиков в регионе. В процесс вовлечены профильные ведомства, учреждения образования, здравоохранения и многие другие.

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Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, активизация работы по получению оперативной информации, поступающей от гражданского населения, консультирование и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Организаторы хотят довести до массового сознания опасность употребления любых видов наркотиков, разъяснить общественности уголовно-правовые аспекты незаконного оборота наркотиков, получить поддержку граждан и должностных лиц в противодействии наркоугрозе. Президент Российской Федерации Владимир Путин на одном из заседаний Совета безопасности поставил задачу сформировать негативное отношение к незаконному обороту наркотиков и их употреблению. Он подчеркнул, что «следует создать устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков, особенно у молодежи».

В пользу действительной эффективности всероссийской акции говорит статистика: за 10 месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел Алтайского края пресечено 2768 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 2031 – тяжких и особо тяжких. Расследовано 1654 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 1662 лица. Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел края за указанный период было изъято 351,2 кг наркотических средств, в том числе более 36 кг синтетических наркотиков. Часть преступлений была раскрыта именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

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Напомним, что, по данным Генпрокуратуры РФ, в сентябре на 43,3 % (с 11 472 до 6 508) сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. А с 2016 года количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, снизилось втрое – с 24 до 8 тысяч. При этом, удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 9,5% от общего количества зарегистрированных противоправных действий, поэтому помощь граждан правоохранительным органам в данном вопросе сложно переоценить.

Жители Алтайского края могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по телефонам доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю 128 (круглосуточно), 8 (3852) 63-03-15 (круглосуточно), в ближайший отдел внутренних дел по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильных средств связи), а также по электронной почте: mvd22_request@mvd.ru.