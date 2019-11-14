Дома, построенные в XIX веке, пойдут под снос в Бийске

Новости 14.11.2019 12:10 62

В Бийске в ближайшие годы снесут и отреставрируют самые старые жилые дома, которые были построены еще в конце 19 века. По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, на 2019-2025 годы в федеральную программу попали 132 многоквартирных жилых объекта в наукограде. Из них более 60 аварийников решено демонтировать, остальные подлежат реконструкции.

Интересно, что старинные здания в большинстве случаев намерены сохранить. Среди них деревянная двухэтажка на улице Октябрьская, 5, которая датируется 1897 годом, кирпичные дома на улице Куйбышева, 66"а" и 92 (1892 год постройки), улице Мухачева, 84, который был возведен в 1891-м и на сегодня является самым старым домом в городе.

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Однако, некоторые постройки позапрошлого века все же пойдут под снос, уточняет "Алтайский портал недвижимости". Например, кирпичные двухэтажки на улице Крепостная, 5 и улице Турусова, 4 (появились в 1898 году). Но в основном демонтаж коснется объектов, возведенных не так уж и давно, которым сейчас от силы 40-60 лет. Любопытно, что власти намерены сохранить и восстановить дом на улице Октябрьской, 51, датированный 1903-м годом, который недавно был полностью уничтожен пожаром, и, судя по фото, от него ничего не осталось.

Также, интересно, что в числе аварийных оказались «молодые» панельные дома – девятиэтажка на улице Машиностроителей, 17 (возведена 36 лет назад), 40-летняя пятиэтажка на улице Угольной, 78 и скандально известная четырехэтажка на улице Разина, 84 (1960-го года), в которой несколько лет назад начал рушиться один из подъездов. Все эти многоквартирные высотки намерены реконструировать до 2026 года с временным расселением жильцов.

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Что касается всего Алтайского края, то, согласно базе ресурса «Реформа ЖКХ», самым старым сейчас считается двухэтажный многоквартирник на улице Пушкина, 88 в Барнауле (1863 год). Его, кстати, в рамках этой же программы намерены расселить и снести уже до 2023 года. Примерно того же возраста в городе пока сохраняется двухэтажка на улице Никитина, 146 (год постройки – 1870).

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Напомним, программа переселения аварийных домов в Алтайском крае финансируется из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. В процессе реализации новые квартиры получат 8 000 человек, которые покинут более 24 тысяч кв. м небезопасных жилых помещений. В целом в структуре аварийного фонда в регионе пока остается 13% объектов, построенных ранее 1920 года. Столько же возведенных с 1921 по 1945-й, а большинство (64%) с 1946 до 1970.