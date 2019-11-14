АГМУ стал призером краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»

В Алтайском крае подведены итоги конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Соответствующее распоряжение 11 ноября подписал губернатор Виктор Томенко, утвердив итоги заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Победителями и призерами в 12 номинациях стали 44 работодателя Алтайского края. Алтайский государственный медицинский университет стал единственным вузом региона, вошедшим в число призеров конкурса. АГМУ занял второе место в номинации «За трудоустройство инвалидов».
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» пройдет в конце ноября в большом зале правительства Алтайского края. Призеры конкурса получат дипломы губернатора.
Всего в 2019 году в краевом конкурсе, являющемся региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», участвовали 67 организаций Алтайского края по 13 номинациям. Поступило 94 заявки, особую активность проявили работодатели агропромышленного комплекса, промышленности, образования и здравоохранения.
Для сотрудников с инвалидностью в вузе предусмотрена возможность дистанционной занятости, неполного рабочего дня (недели). Эта категория работников проходит программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Осуществляется компенсация стоимости путевок в санатории, оздоровительные комплексы, добровольное страхование здоровья. Оборудованы места для занятий физической культурой.
Отметим, в Алтайском медицинском университете уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды. На территории учебных корпусов организованы стоянки автотранспортных средств для инвалидов. При входе в здания установлены кнопки вызова. Входная группа каждого корпуса промаркирована сигнальными знаками и световыми маяками, размечена сигнальной латеральной лентой. У входа в здания размещена вывеска с названием университета, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. На первом этаже размещена мнемосхема.
По всем объектам есть утвержденные паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностям и здоровья.