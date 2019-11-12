Виктор Томенко попросил Дмитрия Медведева расширить действие нацпроектов

В ходе совещания по развитию сельских территорий, которое прошло накануне в село Санниково, с большим докладом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал премьеру Дмитрию Медведеву не только о достижениях, но и существующих проблемах.
Начал глава региона с реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). «В качестве главных итогов нашей работы в 2019 году, которые касаются жителей практически всего края, я бы выделил следующие. Будет отремонтировано 480 км автомобильных дорог по национальному проекту. Всего в крае отремонтировано и приведено в соответствие с нормативами 900 км дорог», - сообщил Томенко.
Не обошел вниманием губернатор и социальную сферу. По его словам, всего в текущем году будут построены 10 детсадов (рассчитаны на 2,5 тысячи мест – прим. ред.). Кроме того, в 2019 году уже введена в эксплуатацию школа в Барнауле на 550 мест.
На то, чтобы реализовать программу, у региона есть от 4 до 5 лет
Следующий нацпроект, который охарактеризовал Виктор Томенко, - «Здравоохранение». По его словам, было закуплено медоборудование для четырёх сосудистых центров, трёх онкодиспансеров и 41 детского отделения поликлиник. В сельской местности построено 6 ФАПов.
«Когда мы говорим о результатах реализации национальных проектов, очень часто останавливаемся на вещественной стороне дела: построили это, приобрели то. Но большая работа делается в отношении отдельных категорий граждан. Например, я бы это тоже отнёс к важным ожидаемым итогам нашей работы в 2019 году, около 30 тысяч семей, у которых родились первые или третьи и последующие дети, по национальному проекту «Демография» получили ежемесячные денежные выплаты. Они у нас составляют более 9800 рублей на одного ребёнка», - резюмировал губернатор.
Следом глава региона озвучил несколько предложений премьер-министру:
«Что касается ФАПов. В следующем году в соответствии с нашими планами реализации национального проекта «Здравоохранение» завершается процесс, когда мы их строим по нацпроекту. При этом задача ещё не завершена. 855 ФАПов всего в Алтайском крае, из них примерно 200 нуждаются либо в серьёзном капитальном ремонте, либо, может быть, нужно взамен их построить новые. И это было бы правильнее. Поэтому пролонгация мероприятий по созданию и замене ФАПов на период до 2024 года, то есть на период действия национального проекта, на наш взгляд, позволила бы повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для сельчан. Это одно предложение».
Совещание продолжалось около двух часов
Еще одна инициатива главы региона касалась создания новых сосудистых центров по нацпроекту. Также речь шла об обеспечении больниц транспортом и учебных заведений автобусами.
«В рамках мероприятий по информатизации ещё одно предложение. Предусмотрено подключение к интернету более 2,5 тысяч социально значимых объектов у нас – это ФАПы, школы, профучилища, органы местного самоуправления, пожарные части, территориальные избирательные комиссии. К сожалению, пока не попали в этот перечень типы социально значимых объектов, которые тоже для села очень важны. В их числе - филиалы школ», - отметил Томенко.
Дмитрий Медведев, выслушав предложения губернатора, дал несколько рекомендаций:
«Я сразу отреагирую по поводу филиалов. Не знаю, по каким причинам филиалы отсекли. Людям какая разница, как это называется, – филиал, школа? Этот филиал может быть по размеру как нормальная школа или малокомплектная школа. Это, безусловно, надо изменить, потому что никакой разницы здесь с точки зрения задач, которые стоят перед таким учебным заведением, нет. Там должно быть всё по полной программе. Другое дело, что в некоторых случаях надо заниматься оптимизацией школьной сети, но и то очень аккуратно. Мы с вами занимаемся сегодня развитием села: до тех пор, пока на селе есть школы, село имеет перспективы развития, как только школа исчезает – село, по сути, обречено на деградацию».
При осуществлении задуманного, регион через несколько лет перейдет из аутсайдеров в середняки