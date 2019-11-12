Виктор Томенко попросил Дмитрия Медведева расширить действие нацпроектов

Новости 14.11.2019 10:50 150

В ходе совещания по развитию сельских территорий, которое прошло накануне в село Санниково, с большим докладом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал премьеру Дмитрию Медведеву не только о достижениях, но и существующих проблемах.

Начал глава региона с реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). «В качестве главных итогов нашей работы в 2019 году, которые касаются жителей практически всего края, я бы выделил следующие. Будет отремонтировано 480 км автомобильных дорог по национальному проекту. Всего в крае отремонтировано и приведено в соответствие с нормативами 900 км дорог», - сообщил Томенко.

Не обошел вниманием губернатор и социальную сферу. По его словам, всего в текущем году будут построены 10 детсадов (рассчитаны на 2,5 тысячи мест – прим. ред.). Кроме того, в 2019 году уже введена в эксплуатацию школа в Барнауле на 550 мест.

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Следующий нацпроект, который охарактеризовал Виктор Томенко, - «Здравоохранение». По его словам, было закуплено медоборудование для четырёх сосудистых центров, трёх онкодиспансеров и 41 детского отделения поликлиник. В сельской местности построено 6 ФАПов.

«Когда мы говорим о результатах реализации национальных проектов, очень часто останавливаемся на вещественной стороне дела: построили это, приобрели то. Но большая работа делается в отношении отдельных категорий граждан. Например, я бы это тоже отнёс к важным ожидаемым итогам нашей работы в 2019 году, около 30 тысяч семей, у которых родились первые или третьи и последующие дети, по национальному проекту «Демография» получили ежемесячные денежные выплаты. Они у нас составляют более 9800 рублей на одного ребёнка», - резюмировал губернатор.

Следом глава региона озвучил несколько предложений премьер-министру:

«Что касается ФАПов. В следующем году в соответствии с нашими планами реализации национального проекта «Здравоохранение» завершается процесс, когда мы их строим по нацпроекту. При этом задача ещё не завершена. 855 ФАПов всего в Алтайском крае, из них примерно 200 нуждаются либо в серьёзном капитальном ремонте, либо, может быть, нужно взамен их построить новые. И это было бы правильнее. Поэтому пролонгация мероприятий по созданию и замене ФАПов на период до 2024 года, то есть на период действия национального проекта, на наш взгляд, позволила бы повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для сельчан. Это одно предложение».

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Еще одна инициатива главы региона касалась создания новых сосудистых центров по нацпроекту. Также речь шла об обеспечении больниц транспортом и учебных заведений автобусами.

«В рамках мероприятий по информатизации ещё одно предложение. Предусмотрено подключение к интернету более 2,5 тысяч социально значимых объектов у нас – это ФАПы, школы, профучилища, органы местного самоуправления, пожарные части, территориальные избирательные комиссии. К сожалению, пока не попали в этот перечень типы социально значимых объектов, которые тоже для села очень важны. В их числе - филиалы школ», - отметил Томенко.

Дмитрий Медведев, выслушав предложения губернатора, дал несколько рекомендаций:

«Я сразу отреагирую по поводу филиалов. Не знаю, по каким причинам филиалы отсекли. Людям какая разница, как это называется, – филиал, школа? Этот филиал может быть по размеру как нормальная школа или малокомплектная школа. Это, безусловно, надо изменить, потому что никакой разницы здесь с точки зрения задач, которые стоят перед таким учебным заведением, нет. Там должно быть всё по полной программе. Другое дело, что в некоторых случаях надо заниматься оптимизацией школьной сети, но и то очень аккуратно. Мы с вами занимаемся сегодня развитием села: до тех пор, пока на селе есть школы, село имеет перспективы развития, как только школа исчезает – село, по сути, обречено на деградацию».