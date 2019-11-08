Ничего не останется. Китайцы вывозят все больше алтайского леса

Новости 14.11.2019 11:11 107

Китай перешел на импорт, масштабы которого способны разорить даже такую богатую запасами леса страну, как Россия. В Алтайском крае лесозаготовки опустошают обширные территории, оставляя за собой полосы израненной земли, покрытой лишь безжизненными пнями.

Председатель Союза Общественных Организаций Заринска Игорь Абысов бьет тревогу, больше года пишет жалобы в инстанции разного уровня по поводу вырубок леса на территории района. Он уверен, распиленный лес вывозят вагонами со станции Заринская в Китай. Подробности – в материале «АиФ-Алтай».

Темой вырубки леса Игорь Абысов вплотную занялся год назад. «С середины 90-х годов у нас уничтожили половину Салаирской тайги – об этом говорят местные жители. По словам железнодорожников, каждый день со станции Заринская в Китай отправляют по четыре вагона распиленного леса – сосны, пихты, кедры. В Аламбае работают целых семь пилорам», – обратил внимание общественник.

Общественник пытается добиться расширения предлагаемых границ национального парка «Тогул». Планируется, что его площадь составит 145,5 тысяч га.

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Согласно информации Минприроды Алтайского края, в 2010 году участки лесов вокруг станции Аламбай отдали в аренду на 49 лет «Объединенной лесной компании». Ежегодно фирма добывает 23,3 тыс. кубометров древесины.

В Тягунском лесничестве 6,4 тысяч га арендует «Алтайлеспромторг». Предприятие добывает 15,3 тысяч кубометров древесины в год и занимается отгрузкой пиломатериала на станции Тягун. Еще 89 гектаров земель лесничества никто не арендует. Хозяйственную деятельность там ведет краевое автономное учреждение «Алтайлес». Здесь заготавливают 18 тысяч кубометров древесины в год, а на площади около 110 га ведут минерализацию почвы для естественного восстановления леса. Также «Алтайлес» работает в Сорокинском лесничестве и предоставляет древесину для жителей района. В деятельности вышеперечисленных предприятий нарушений не найдено.

Однако факты незаконной рубки встречаются повсеместно, говорят в краевом минприроды. За последние два года в Тягунском лесничестве выявили 10 рубок объемом 109 кубометров на сумму 970 тысяч рублей. В Сорокинском лесничестве черные лесорубы вырубили 192 кубометра леса на сумму 171 тысяч рублей.

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Руководитель группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков полагает, что транспортировка леса в Китай – это вполне нормальное явление.

«У нас официально идет заготовка древесины. Едет лес в Китай – ну и что, это законом не запрещено. Проблемы экологии заключаются не только в нарушениях при заготовке древесины – у нас, к примеру, идет добыча россыпного золота в районе Тягуна и в других местах. Дело не в конкретных вагонах или золотодобытчиках в конкретном районе, дело в несовершенстве законодательства», – уверен Грибков.

Общественник заявил, что необходимо расширять природоохранные территории: «Для сравнения, в Горном Алтае их 26% от общей площади региона, в Кемеровской области – 15%, а в Алтайском крае всего 5,3%. Но и хозяйственная деятельность должна быть. Многие считают, что если срубили дерево – на его месте обязательно надо посадить новое. Но это глупо. Если приходится так делать, значит, ресурс был использован неправильно. Лес может и должен возобновляться сам, его надо рубить так, чтобы не восстанавливать искусственно», – резюмировал эколог.