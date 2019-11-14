Студенты АлтГТУ вышли в финал международного чемпионата CASE-IN

Новости 14.11.2019 10:04 58

Завершились отборочные этапы международного инженерного чемпионата CASE-IN среди команд вузов Сибирского федерального округа.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. В студенческой лиге командное соревнование проводится в формате решения инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам и разработанных по материалам отраслевых предприятий. Чемпионат состоит из отборочных этапов, проходящих в вузах и финала в Москве.

Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации. Чемпионат входит в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX .

Цель чемпионата – выявление и поддержка самых перспективных учащихся по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика», «Геологоразведка», «Металлургия», «Нефтегазовое дело» и «Нефтехимия», а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций.

Осенний кубок «CASE-IN» посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация».

В отборочных этапах приняли участие 28 студенческих команд вузов Сибири. Команды решали практический кейс «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока», основанный на реальных производственных ситуациях, и защищали свои решения перед экспертной комиссией.

Абсолютным победителем отборочных этапов международного инженерного чемпионата CASE-IN студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика» стала команда «Путь кабелей» в составе студентов энергетического факультета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова: Екатерины Рассохиной, Ильи Павличенко и Никиты Таранина.

Вместе со студентами АлтГТУ Сибирский федеральный округ представят студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, занявшие второе место и команда Национального исследовательского Томского государственного университета, у которой третий результат.

Студенты примут участие в финале чемпионата, который пройдет в декабре в Москве.