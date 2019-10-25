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Бывший глава Алтая и его первый зам покинули руководство реготделения ЕР

Новости
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«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов отделения партии в Республике Алтай. Как сообщили в пресс-службе реготделения, по итогам партконференции политсовет и президиум покинули пять человек.

Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников и бывший первый вице-премьер региона Роберт Пальталлер выведены из политсовета и президиума. Вместе с ними президиум покинули депутат госсобрания региона Михаил Терехов и бывший парламентарий Никита Санин. Также из политсовета вышла активистка «Молодой гвардии» Алла Едешова, уточняет "Коммерсант".

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В президиум вошли депутат Госдумы Иван Белеков, член генсовета «Единой России», секретарь Шебалинского местного отделения партии Эрчим Сарбашев и спикер регионального парламента Владимир Тюлентин. Политсовет пополнился председателями комитетов госсобрания Артуром Кохоевым и Сергеем Тимошенским, главой районной администрации и секретарями местных отделений партии.

В президиуме политсовета отделения «Единой России» в Республике Алтай состоит 11 человек, в самом политсовете — 33 человека.

Тем временем сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель стала секретарем регионального отделения «Единой России». До этого секретарем отделения партии был спикер республиканского парламента Владимир Тюлентин. В конце октября 2019 года он добровольно сложил полномочия.

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Ротация коснулась политсовета и президиума

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Автор: Политсиб.ру

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