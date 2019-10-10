Глава Республики Алтай рассказал о кризисе социального строительства в регионе

Новости 14.11.2019 8:40 198

Накануне глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для строительства социальных объектов в селах в рамках нацпроектов средства не предусмотрены и попросил решить этот вопрос.

«В рамках федеральных проектов не предусмотрено выделение субсидий на разработку ПСД при строительстве социально значимых объектов в селе - это школы, детсады, ФАПы. Что делает проблематичным участие сельских поселений в проектах - из-за высокой дотационности республики и отсутствия в местных бюджетах средств на разработку ПСД. Это не позволяет региону получать деньги на строительство всех необходимых социально значимых объектов», - цитирует Хорохордина "Интерфакс".

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Также глава респубики отметил, что стоит пересмотреть методику расчета объема субсидий, предоставляемых на строительство в селах школ, медучреждений и прочих социально значимых объектов, поскольку одним лишь возведением строений их создание не ограничивается.

«Средства на благоустройство и подключение объектов к инженерным коммуникациям методикой не учитываются. В следующем году у нас в регионе запланировано строительство 15 детсадов, а объем затрат, не софинансируемых федеральным бюджетом, составит 427,5 млн рублей или 25% от общей стоимости создания объектов. Необходимо пересмотреть механизм предоставления субсидий в части финансирования этих направлений», – пояснил Хорохордин.

Помимо сказанного выше, алтайский глава озвучил проблемы с кадровым дефицитом на селе и попросил увеличить единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» с 1 до 1,5 млн рублей.