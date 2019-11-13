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Около 20 млн требуется на ремонт котельной в алтайском селе Санниково

Новости
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Глава Первомайского района Александр Иванов заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт котельной в алтайском селе Санниково. На модернизацию  требуется около 20 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее местная жительница Татьяна Кадукина рассказала председателю правительства Дмитрию Медведеву, посетившему село в рамках рабочей поездки, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

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«Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный», - прокомментировал ситуацию Иванов.

Он добавил,  что в последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир, в том числе и Татьяны Кадукиной, решали с помощью водонагревателей. Власти предложили жителям проголосовать за замену электропроводки, чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревательных приборов, но те, по словам главы района, отказались.

«Проблема еще и в том, что если мы сделаем новую котельную, в разы вырастет тариф. Это либо компенсации населению из районного бюджета, а он дотационный, либо иной источник - карман жителей», - пояснил Иванов.

Напомним,  губернатор Алтайского края Виктор Томенко по поручению Медведева посетил квартиру Кадукиной и  пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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