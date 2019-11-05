Алтайский депутат просит принять меры из-за подорожания дизтоплива

Новости 14.11.2019 8:15 430

Вице-президент Российского топливного союза (РТС) и депутат АКЗС Юрий Матвейко прогнозирует подорожание дизельного топлива. Его слова приводит ИА Regnum.

Напомним, что совсем недавно «Политсибру» приводил данные статистики, свидетельствующие о том, что солярка в Сибири в последнее время дешевела. В Алтайском крае снижение цены с начала года составило почти 3%.

Юрий Матвейко подтверждает, что дизель на Алтае – один из самых дешевых в стране, однако указывает на имеющий место дефицит топлива, развившийся из-за увеличения экспорта. Российскому правительству, путем сделок с нефтяными компаниями, удалось отсрочить скачок цен, однако теперь он, похоже, назрел.

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Прирост по регионам составил от 7 до 8 тысяч рублей за тонну, хотя обычно стоимость летнего и зимнего дизельного топлива отличается не более чем на 3−3,5 тысячи рублей. "Ну и, на наш взгляд, нефтяные компании просто в очередной раз не сбалансировали рынок из-за отсутствия продукта и большого спроса", - пояснил Юрий Матвейко.

На сегодняшний день мелкооптовые цены на зимнее дизельное топливо у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» и ПАО «НК «Роснефть» — Алтайнефтепродукт» превышают розничные цены практически на 2 рубля/литр», — отмечают независимые участники топливного рынка.

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По оценке Матвейко, если частная АЗС сейчас купит дизельное топливо на сбыте у нефтяной компании мелким оптом, то продавать его будут по цене минимум 53−54 рубля за литр. Юрий Матвейко считает это неприемлемым.

РТС направил в антимонопольную службу обращение с просьбой проверить деятельность сбытовых отделов нефтяных компаний, устанавливающих на топливо мелкооптовые цены, превышающие розничные. По-мнению Союза, данная политика ведет к разорению независимых АЗС и удорожанию дизельного топлива на 4-5 рублей за литр.