Алтайский депутат просит принять меры из-за подорожания дизтоплива

Вице-президент Российского топливного союза (РТС) и депутат АКЗС Юрий Матвейко прогнозирует подорожание дизельного топлива. Его слова приводит ИА Regnum.
Напомним, что совсем недавно «Политсибру» приводил данные статистики, свидетельствующие о том, что солярка в Сибири в последнее время дешевела. В Алтайском крае снижение цены с начала года составило почти 3%.
Юрий Матвейко подтверждает, что дизель на Алтае – один из самых дешевых в стране, однако указывает на имеющий место дефицит топлива, развившийся из-за увеличения экспорта. Российскому правительству, путем сделок с нефтяными компаниями, удалось отсрочить скачок цен, однако теперь он, похоже, назрел.
В среднем по стране дизтопливо с начала года подешевело на 0,9%
Прирост по регионам составил от 7 до 8 тысяч рублей за тонну, хотя обычно стоимость летнего и зимнего дизельного топлива отличается не более чем на 3−3,5 тысячи рублей. "Ну и, на наш взгляд, нефтяные компании просто в очередной раз не сбалансировали рынок из-за отсутствия продукта и большого спроса", - пояснил Юрий Матвейко.
Разрешенный рост цен составляет 1,7%
По оценке Матвейко, если частная АЗС сейчас купит дизельное топливо на сбыте у нефтяной компании мелким оптом, то продавать его будут по цене минимум 53−54 рубля за литр. Юрий Матвейко считает это неприемлемым.
РТС направил в антимонопольную службу обращение с просьбой проверить деятельность сбытовых отделов нефтяных компаний, устанавливающих на топливо мелкооптовые цены, превышающие розничные. По-мнению Союза, данная политика ведет к разорению независимых АЗС и удорожанию дизельного топлива на 4-5 рублей за литр.
В регионе за литр бензина марки А-92 просят примерно 41,4 рубля.