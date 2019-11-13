Вертолетная площадка в Барнауле и мусорный коллапс в Бийске: чем Медведев попросил заняться Томенко

Новости 13.11.2019 18:31 203

13 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в селе Санниково провел совещание с участием ряда федеральных министров, а также трех сибирских губернаторов. Речь шла о развитии сельских территорий и реализации нацпроектов.

«Сегодня мы собрались в Алтайском крае, чтобы обсудить, как реализуются национальные проекты, связанные с развитием села. В крае чуть меньше половины населения проживает в сельской местности, поэтому ситуация показательна. Хотя мы будем говорить не только про Алтайский край, но и про развитие в целом сельских территорий», - сказал во вступительном слове глава кабмина.

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«Мы сейчас гуляли по селу, смотрели, как здесь всё устроено. Понятно, что хватает проблем, есть и изменения, связанные с обустройством сельской территории, появлением спортивных сооружений, мест для отдыха детей. Но проблем всё равно хватает», - резюмировал Медведев.

По его словам, главным итогом реализации программы станут новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные лаборатории, мобильные медицинские комплексы, школы, детские сады, отремонтированные дома культуры.

«Мы находимся в одном из таких домов культуры. Понятно, что он достаточно старый, был создан в 1960-е годы, тем не менее его приводят в порядок», - охарактеризовал ДК в Санниково председатель правительства РФ.

Далее Дмитрий Медведев перешел к еще одной теме, связанной с развитием сельских территорий, - санитарной авиации. По словам премьера, несмотря на очевидный прогресс в данной области, до сих пор не везде есть взлётно-посадочные площадки, которые были бы рядом с больницами.

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«Если говорить о местной ситуации, то в Барнауле в течение последних 10 лет расширяется медицинский кластер, есть ресурсы, чтобы оказывать помощь людям по различным профилям. Но взлётно-посадочной площадки, насколько я знаю, на территории этого медицинского кластера нет. Этим, конечно, нужно заняться, потому что здесь действительно без вертолётов не обойтись. Надо ситуацию проанализировать, посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть источники финансирования. Поручение такое я дам», - сообщил Медведев.

Между тем в ходе совещания Дмитрий Медведев попросил губернатора Алтайского края решить проблему со сбором мусора в Бийске.

"Я знаю, что коллеги занимаются и выходили на министерство. Эту задачу нужно решать последовательно. Ясно, что это не единственная проблема в этой сфере. Но раз уж мы у вас находимся, обращения на эту тему идут", – заметил председатель правительства.

При этом предложения, как решить накопившиеся проблемы должен и зампред правительства РФ Алексей Гордеев. Он отвечает за реализацию мусорной реформы вместе с Минприроды.