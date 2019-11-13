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Снятие режима ЧС в Бийске совпало с окончанием визита Медведева на Алтай

Новости
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Режим ЧС в Бийске снят сегодня в 15:45, об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Распоряжение о прекращении режима ЧС подписала первый замглавы Бийска Ирина Ломоносова, в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки.

В рамках режима ЧС всего за три дня было оперативно вывезено около 100 тонн твердых коммунальных отходов с 7 контейнерных площадок, которые превратились в свалки в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора регоператором на полигон.

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Площадки, по которым был объявлен режим ЧС, расположены по следующим улицам:

  • Горно-Алтайской;
  • Разина;
  • Лермонтова;
  • Переулке Дружном;
  • Переулке Донском.

Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства города проводят постоянный мониторинг работы регоператора в части вывоза мусора. Ситуация продолжает оставаться на контроле в правительстве Алтайского края.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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