Снятие режима ЧС в Бийске совпало с окончанием визита Медведева на Алтай

Новости 13.11.2019 18:10 90

Режим ЧС в Бийске снят сегодня в 15:45, об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Распоряжение о прекращении режима ЧС подписала первый замглавы Бийска Ирина Ломоносова, в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки.

В рамках режима ЧС всего за три дня было оперативно вывезено около 100 тонн твердых коммунальных отходов с 7 контейнерных площадок, которые превратились в свалки в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора регоператором на полигон.

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Площадки, по которым был объявлен режим ЧС, расположены по следующим улицам:

Горно-Алтайской;

Разина;

Лермонтова;

Переулке Дружном;

Переулке Донском.

Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства города проводят постоянный мониторинг работы регоператора в части вывоза мусора. Ситуация продолжает оставаться на контроле в правительстве Алтайского края.