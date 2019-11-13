Фотофакты. Как прошел второй день визита Дмитрия Медведева в Алтайский край

Новости 13.11.2019 17:45 420

Сегодня село Санниково Алтайского края посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Здесь он провел совещание, посвященное вопросу развития сельских территорий. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Дмитрий Медведев заявил, что совещание является одним из элементов подготовки Государственного совета, включая проработку новых решений, которые могут последовать. Он напомнил, что сегодня население российская деревня достигает 37 миллионов 300 тысяч человек. То есть, практически, в сельской местности проживает четверть населения страны.

Основными темами, затронутыми на совещании, оказались: медицина, вопрос привлечения кадров на село, информатизация и сельское образование. Отдельно председатель правительства коснулся необходимости развития санитарной авиации в сельской местности.