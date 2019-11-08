Арктический холод идет в Алтайский край

Новости 14.11.2019 7:10 490

Холодный фронт перевалил за Урал и движется в Алтайский край. Вместе с похолоданием ожидается усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, снегопады не прекратятся до конца текущей рабочей недели. По прогнозам ЦГМС, 13 ноября в крае ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами прогнозируются порывы до 20−23 м/с.

Снег, метели и гололед с положительными температурами воздуха сменятся под влиянием арктического циклона – уже в ближайшие выходные в ночные часы температуры местами могут опуститься до -27 градусов.

Так, погода начнет меняться с 14 ноября: в Алтайском крае ночью до -17 градусов, дневная температура составит до -15 градусов, в южных районах до -2 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный, в южных и предгорьях местами сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер, мокрый снег и гололед: погода в Барнауле резко испортится Новости 08.11.2019 7:40 На территории Алтайского края ожидается резкое ухудшение погоды 2989

В Барнауле температура ночью составит до -14 градусов, днем до 12 градусов со знаком минус. В первой половине дня небольшой снег, на дорогах гололедица, снежные заносы.

15 и 16 ноября ожидаются сильные морозы до -34 градусов. Дневные температуры в среднем составят -18... -23 градусов, ночные -27... -34 градуса. В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В период сильных морозов на территории края возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: пожары, порывы коммунальных сетей, обрывы линий электропередач, а также проблемы в транспортном сообщении.