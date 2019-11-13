Александр Терентьев о Всероссийской переписи населения: «Нужны реальные результаты»

Новости 13.11.2019 16:53 92

Накануне депутаты на заседании комитета Госдумы РФ рассмотрели стратегически важный вопрос о подготовке к проведению «Всероссийской переписи населения 2020 года», в работе которого принял участие депутат Госдумы РФ от Алтайского края, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России», всероссийская перепись населения 2020 года – это важнейшее статистическое мероприятие десятилетия, от итогов которого зависит социально-демографическая политика государства на многие годы вперед. Итоги переписи могут послужить мотивом к пересмотру отдельных мероприятий национальных проектов для достижения целевых показателей. Поэтому, безусловно, ее проведение должно пройти на самом высшем уровне.