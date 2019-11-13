Александр Терентьев о Всероссийской переписи населения: «Нужны реальные результаты»

Накануне депутаты на заседании комитета Госдумы РФ рассмотрели стратегически важный вопрос о подготовке к проведению «Всероссийской переписи населения 2020 года», в работе которого принял участие депутат Госдумы РФ от Алтайского края, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России», всероссийская перепись населения 2020 года – это важнейшее статистическое мероприятие десятилетия, от итогов которого зависит социально-демографическая политика государства на многие годы вперед. Итоги переписи могут послужить мотивом к пересмотру отдельных мероприятий национальных проектов для достижения целевых показателей. Поэтому, безусловно, ее проведение должно пройти на самом высшем уровне.
«Всероссийская перепись населения в 2020 году должна быть проведена объективно и качественно. Переписчики должны иметь не только серьезную подготовку, но быть терпеливыми, поскольку это тяжелый труд, требующий внимания и сил. Соответственно полагаю, что переписчики должны быть достойно вознаграждены за такую работу. Одно дело в городе проводить перепись, совершенно другая картина при ее проведении в сельской местности.
Нам, бесспорно, нужны реальные результаты, чтобы видеть реальную картину демографической, миграционной, национальной карты страны, которая станет базой для формирования соответствующей государственной политики. Именно те цифры, которые мы увидим после проведения всенародной переписи населения, позволят нам понять, как меняется национальный состав, какие народы, в том числе малочисленные, проживают на территории России и в каких регионах, какова их численность, на каких языках говорят, понять динамику этих процессов, сделать выводы. Также эти статистические данные позволят нам проанализировать миграционные потоки, которые зачастую выступают серьезным сигналом об изменении, в том числе ухудшении социально-экономического состояния регионов – в какие регионы переезжают люди, из каких бегут, понять причины этих потоков. В переписи нет ни одного неважного пункта. Омоложение нации, сохранение уникального культурно-исторического кода, языков, традиций – это квинтэссенция государственной политики», - полагает депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев.