Следком молниеносно отреагировал на жалобу алтайской селянки Медведеву

Новости 13.11.2019 15:51 656

Следователи начали проверку по сообщению СМИ об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково. Как сообщает региональный следком, в трех многоквартирных домах жителей села с 2016 года отсутствует горячее водоснабжение.

«Несмотря на имеющееся решение суда, граждане по-прежнему живут без горячей воды. По данному сообщению следственными органами организована доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что в ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщении журналистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Премьер-министр прибыл в Алтайский край. Фоторепортаж Новости 12.11.2019 22:38 Дмитрий Медведев будет работать в регионе два дня 1826

По словам очевидцев, к главе правительства Дмитрию Медведеву во время его рабочей поездки в Санниково обратилась местная жительница Татьяна Кадукина с жалобой. Это произошло перед совещанием по развитию сельских территорий.

По словам женщины, с 2004 года по 2015 год с мая по октябрь каждый сезон в доме не было горячей воды. В итоге жителям пообещали, что если они соберут подписи, что хотят пользоваться котельной, их подключат. Однако ситуация не изменилась.

«Есть акты, что вода подавалась 42 градуса, а брали как за 70», - прокомментировала местная жительница.

Татьяна Кадукина рассказала, что обратилась в суд и наняла адвоката. Процесс, по ее словам, был выигран. Между тем в доме с мая 2016 горячей воды нет вообще. В результате люди пользуются нагревателями.

Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко посетить жительницу Санниково. Глава региона сделал это сразу после совещания. В итоге он проинформировал, что обсудит проблему с руководителями профильных министерств и ведомств. В ближайшие дни Татьяне Кадукиной сообщат, как именно будет решаться вопрос.