Эксперт рассказал, почему барнаульцы избегают новостроек

Барнаульские покупатели квартир стали отдавать предпочтения жилью на вторичном рынке вместо новостроек. О причинах этих изменений – в материале «МК на Алтае».
Существует несколько причин, одна из них - удорожание «первички» с переходом на эскроу-счета. Вторая причина связана с том, что ряд застройщиков с переходом на эскроу или вовсе отказались работать с риэлторами, или существенно снизили комиссии - с 3% до 1%.
Новостройки продаются в среднем по 50,4 тысяч рублей за 1 кв. м.
«Риелтор для застройщика - это и активные продажи, и «ноги», и ускоритель процесса сделки. И вот этого застройщики фактически лишились. По нашим данным, падение составило 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал на своих страницах в соцсетях барнаульский риэлтор Дмитрий Дворядкин.
По его словам, вторичный рынок жилья показал рост в 30 процентов. Новостроек стало меньше, а риэлторы стали активнее предлагать жилье, которым уже кто-то владел, потому что там остались прежние комиссии. Эксперт добавил, что некоторые застройщики опомнились и вернули агентам прежние комиссии.
Продолжаем разбирать нововведения в строительной отрасли
Дворядкин настаивает на значимости роли риэлторов на рынке продаж жилья и приводит пример одного крупного банка.
«Когда банк пару лет назад решил работать самостоятельно через систему «Домклик» и отказался от работы с партнерами (в частности, риэлторами), то его доля в общем объеме выдачи ипотеки просела на 15 процентов, - уверен специалист. - Есть такой факт и он подтверждает, что партнерский канал сложно и долго создавать, но потерять его можно в один миг».
а ха ха... себя любимого не похвалишь, никто больше не похвалит.риЕлтеры - это дармоеды, которые за нефиг нафиг получают приличные комиссионные. скоро эта профессия вымрет, как мамонты когда-то. Чем интересно тогда г-н Дворняжкин заниматься будет???