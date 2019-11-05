Эксперт рассказал, почему барнаульцы избегают новостроек

Новости 13.11.2019 16:15 155

Барнаульские покупатели квартир стали отдавать предпочтения жилью на вторичном рынке вместо новостроек. О причинах этих изменений – в материале «МК на Алтае».

Существует несколько причин, одна из них - удорожание «первички» с переходом на эскроу-счета. Вторая причина связана с том, что ряд застройщиков с переходом на эскроу или вовсе отказались работать с риэлторами, или существенно снизили комиссии - с 3% до 1%.

Цены на первичном рынке жилья снова резко взлетели Новости 05.11.2019 15:48 Новостройки продаются в среднем по 50,4 тысяч рублей за 1 кв. м. 812

«Риелтор для застройщика - это и активные продажи, и «ноги», и ускоритель процесса сделки. И вот этого застройщики фактически лишились. По нашим данным, падение составило 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал на своих страницах в соцсетях барнаульский риэлтор Дмитрий Дворядкин.

По его словам, вторичный рынок жилья показал рост в 30 процентов. Новостроек стало меньше, а риэлторы стали активнее предлагать жилье, которым уже кто-то владел, потому что там остались прежние комиссии. Эксперт добавил, что некоторые застройщики опомнились и вернули агентам прежние комиссии.

Эскроу глазами банкиров: плюсы проектного финансирования Новости 12.09.2019 13:55 Продолжаем разбирать нововведения в строительной отрасли 2441

Дворядкин настаивает на значимости роли риэлторов на рынке продаж жилья и приводит пример одного крупного банка.